Derpienski zrezygnowała z programu z udziałem Janoszek? "Chciano wrzucić na minę"

Caroline Derpienski niedawno miała otrzymać propozycję w najnowszym formacie Playera, do którego miała zostać zaproszona również Natalia Janoszek czy Aneta Glam. Jak się okazało, celebrytka z Miami odmówiła. W najnowszym wywiadzie podkreśliła, że nie zamierza robić kariery za wszelką cenę. Ponownie wbiła szpilę "żonie Miami".

Derpienski w programie z Janoszek i Glam? Celebrytka z Miami odmówiła Fot. instagram.com / @carolinederpienski

Już niebawem mają ruszyć zdjęcia do najnowszego formatu Playera. Do programu, który ma być realizowany w Tajlandii, zaproszono między innymi Martę Linkiewicz, Natalię Janoszek czy Anetę Glam. Jak się okazało, Caroline Derpienski również otrzymała takową propozycję, jednak odmówiła. Dlaczego?

Celebrytka z Miami w najnowszym wywiadzie nie przebierała w słowach i szczerze zdradziła, co myśli na temat dołączenia do grona uczestniczek. Nie gryzła się w język, podkreślając, że "próbowano ją wrzucić na minę", proponując jej udział w programie z "żoną Miami", z którą obecnie pozostaje w konflikcie.

Caroline Derpienski z ogromną starannością robi wszystko, żeby w rodzimym show-biznesie było o niej głośno. Tym bardziej wielu zaskoczyła informacja o tym, że postanowiła zrezygnować z propozycji udziału w najnowszym formacie Playera. W najnowszej rozmowie z portalem pudelek.pl potwierdziła, że choć otrzymała taką ofertę, nie jest nią zainteresowana.

– Od miesięcy dostawałam propozycje udziału w tym programie, ale nie czułabym się dolarsowo. Dżungla to nie moja bajka. Boję się również chorób tropikalnych. Nie robię kariery na siłę – nie biorę czegokolwiek, co mi proponują. Bycie aktualnie w dżungli na nagrywkach tego programu, patrząc przede wszystkim na uczestników, to dla mnie zupełna kompromitacja – podkreśliła celebrytka.

Derpienski postanowiła również odnieść się do innych uczestniczek, które mają wziąć udział w formacie. Jedną z nich ma być Aneta Glam, z którą pozostaje w konflikcie. Influencerka jednoznacznie podkreśliła, że towarzystwo, które jej zaproponowano, jest zbyt prymitywne.

Mam ogromny szacunek do produkcji, ale muszę to powiedzieć - chciano mnie wrzucić na minę. Bez mojej wiedzy zorganizować spotkanie i survival razem z babcią A.! Totalne upodlenie i kompromitacja i jeszcze Janoszek na głowie (...) Te sławy pewnie nawet mocz wypiją podczas zadań w dżungli. Nie wiem, co je czeka dokładnie, wiem, że nie mają dajmondsów i wiem, że Glamowa rozgadała Rubikom i całemu Miami, że jest teraz na nagrywkach tego właśnie programu, stąd do mnie doszła ta informacja wczoraj. Caroline Derpienski

Nie zabrakło również szpili pod adresem Anety Glam. Derpienski zapowiedziała, że szykuje mocny materiał na temat "żony Miami".

– Planuję zrobić filmie na YouTubie lub jakiegoś porządnego reelsa, ponieważ przyjaźnię się z dziesiątkami osób poszkodowanych. Ja mam osoby, które od minimum 15 lat ją znają. Wiedzą, co robiła przed związkiem z George’em, co robiła w trakcie, więc ja przygotowuję się do mocnego filmiku, żeby uderzyć medialnie. Ja chcę shut up her (uciszyć ją – przyp. red.) już na stałe, żeby pokazać, kto ma siłę – zdradziła jakiś czas temu w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

Derpienski komentując nowy program produkcji Playera, podsumowała udział "żony Miami" w show. Celebrytka z Miami nie przebierała w słowach. – Gdyby była prawdziwą milionerką, nigdy nie zgodziłaby się na takie coś. Pewnie wymyśli ideologie, że chciała jako weganka poczuć się jak mały kurczak, który musi sobie poradzić na wolności w dziczy – podsumowała.