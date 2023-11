W Wielkopolsce doszło do smutnego odkrycia. Strażacy zostali wezwani na teren jednej z podkaliskich parafii. Poinformowano ich, że z proboszczem od jakiegoś czasu nie ma żadnego kontaktu. Gdy otworzyli drzwi do plebanii, ukazał im się najgorszy widok. Na podłodze leżały zwłoki księdza. Proboszcz miał 56 lat. Parafianie chcą wiedzieć, co takiego się stało.





Makabryczne odkrycie na plebanii. Z proboszczem nie było kontaktu od dłuższego czasu

Agnieszka Miastowska

