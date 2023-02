Tragedia w sanktuarium w Zakopanem. Na schodach znaleziono ciało księdza

We wtorek 31 stycznia doszło do tragicznego zdarzenia. Na schodach na plebanii w Sanktuarium na zakopiańskiej Olczy znaleziono ciało księdza.

Nie żyje 67-letni ksiądz z Zakopanego. Fot. Paweł Murzyn / East News

Do tragedii doszło na plebanii w Sanktuarium na Olczy w Zakopanem

Ksiądz zmarł w wieku 67 lat

Ciało księdza znaleziono na schodach na plebanii około godziny 23:00. Ksiądz był nieprzytomny i nie oddychał. Na miejsce wezwano służby medyczne, które próbowały reanimować duchownego, jednak bezskutecznie.

Ksiądz najprawdopodobniej spadł ze schodów

Według wstępnych ustaleń śledczych w zdarzeniu wykluczono udział osób trzecich.

– Najbardziej prawdopodobną przyczyną śmierci był upadek ze schodów, ale wszystkie okoliczności są jeszcze badane – przekazał asp. sztabowy Roman Wieczorek, rzecznik prasowy Policji w Zakopanem w rozmowie dla WP. Dodał, że na miejscu tragedii pod okiem prokuratora pracowali śledczy w celu oględzin.

Jak przekazała Wirtualna Polska, proboszcz parafii potwierdził informację o śmierci 67-letniego duchownego, prosząc jednocześnie o modlitwę w jego intencji.

