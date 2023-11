Zofia Zborowska jest w stałym kontakcie ze swoimi fanami w mediach społecznościowych. Ostatnio urządziła serię pytań i odpowiedzi. Jeden z internautów był ciekaw, czy aktorka "zdecydowałaby się na aborcję". Postanowiła stanowczo odpowiedzieć.

Zofia Zborowska o aborcji. Fot. Instagram / Zofia Zborowska

Zborowska jest otwarta na pytania i rozmowy nawet te dotyczące trudnych tematów. Udowodniła to też podczas ostatniego Q&A na Instagramie. "Gdyby dziecko pojawiło się nie wtedy, kiedy planowałaś, rozważyłabyś aborcję?" – padło pytanie.

"Jestem osobą świadomą, żyjącą w XXI wieku, wiem, jak zachodzi się w ciążę oraz znam wiele sposobów antykoncepcji. Współżyję od wielu lat i nie było u mnie możliwości, żebym zaszła w ciążę w 'złym czasie' także o pytanie na wstępie jest dla mnie bez sensu" – zaczęła.

"A co do gdybania 'czy' to również jest ono bez sensu, bo nie mamy pojęcia, jak dany człowiek zachowałby się w danej sytuacji. Natomiast jedno jest pewne: podjęcie decyzji co do aborcji jest na bank cholernie trudne. I nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek inny miał podejmować tę decyzję za mnie (czy inną kobietę)" – podkreśliła.

Zborowska jest dziś szczęśliwą żoną i mamą

Z Andrzejem Wroną poznała się w 2018, a już rok później wzięli ślub. Nigdy nie ukrywali, że chcą powiększyć rodzinę. Ale droga do macierzyństwa aktorki nie była usłana różami.

Jeszcze zanim na świecie pojawiła się ich córka Nadzieja, wspólnie z mężem musiała stawić czoła ogromnej stracie.

– Moja historia macierzyństwa nie jest taka krótka, bo dokładnie dwa lata temu poroniłam. To było bardzo trudne doświadczenie. Potem miałam rok zbierania się i przygotowywania się, żeby spróbować ponownie – mówiła w jednym z wywiadów.

I... udało się. Pod koniec lipca 2021 roku na świat przyszła ich upragniona córeczka. Natomiast na początku listopada tego roku para z dumą ogłosiła, że będzie drugie dziecko. Zofia Zborowska i Andrzej Wrona oczekują przyjścia na świat kolejnej córeczki.

Ogłosili to w wyjątkowo uroczy sposób. Na Instagramie pojawił się filmik, w którym mała Nadzia przedstawia swoim drobnym głosem członków rodziny. W pewnym momencie padają słowa: "będę miała siostrzyczkę".