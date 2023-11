Chwaliła się, że jest elitą, a teraz odeszła z PiS-u. Zdradziła, czego ex partii nigdy nie zrobi

Agnieszka Miastowska

M ałgorzata Jacyna-Witt to radna sejmiku województwa zachodniopomorskiego. Teraz ogłosiła swoje odejście z PiS i zastrzegła, czego byłej partii na pewno nie zrobi. Szerszej publiczności znana jest głównie z jednego ze swoich postów na dawnym Twitterze. Ogłosiła wtedy internautom, że należy do elity w przeciwieństwie do "zakompleksionych pseudoelit". Chwaliła się też "harataniem w golfa", "a nie w gałę" jak zwykli Polacy czy posłowie PO.