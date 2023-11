Wiadomo, co z 12-latką po ataku nożownika. Wyszło na jaw, co stało się chwilę po dramacie

Wiadomo, co dzieje się z 12-latką zaatakowaną nożem w Rzeszowie, a także z zatrzymanym w tej sprawie mężczyzną. Dziewczynka, gdy trafiła do szpitala, została wprowadzona w stan śpiączki farmakologicznej. Teraz została z niej wybudzona. Na szczęście jej stan jest dobry, wiadomo co dalej z jej leczeniem. Prokuratura wszczęła za to śledztwo w kierunku usiłowania zabójstwa.

Rzeszów – atak na 12-latkę. Wiadomo, co z dziewczynką Fot. Polska Press/East News

12-latka wybudzona ze śpiączki po ataku

Jasne już jest, że 12-latka, która została zaatakowana nożem w Rzeszowie, została wybudzona ze śpiączki farmakologicznej. Jak przekazał TVN24 za PAP-em, dziecko jest kontaktowe i wkrótce zostanie przewiezione do Kliniki Chirurgii Dziecięcej. Dziewczynka skarży się jednak na gorsze widzenie w lewym oku.

Jak już informowaliśmy w naTemat, we wtorek wieczorem policja poinformowała, że zatrzymała mężczyznę, który może mieć związek ze sprawą. Prokuratura wszczęła śledztwo w kierunku usiłowania zabójstwa. Za lokalnym portalem "Nowiny 24" podawaliśmy, że zatrzymany to młody mężczyzna, jednak TVN podaje, że może być on nawet niepełnoletni.

Medium twierdzi, że zatrzymany to 16-latek, który miał przyznać się do napaści i posiadał przy sobie nóż, którym zaatakował. Jak przekazał PAP, w środę rano rzecznik Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie Tomasz Warchoł podał, że 12-latka została wybudzona ze śpiączki farmakologicznej we wtorek późnym popołudniem.

Dziewczynka czeka na konsultację okulistyczną w związku z pogorszeniem widzenia w lewym oku. Przypomnijmy, że do ataku doszło w poniedziałek, ok. godz. 17:00, na ul. Mikołajczyka w Rzeszowie. Okazuje się, że dziewczynka szła wtedy po prostu do osiedlowego sklepu. Jak już pisaliśmy, sprawca zadał jej kilka ciosów nożem w okolicach szyi oraz głowy. Dziewczynkę przewieziono wtedy do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 przy ulicy Lwowskiej, gdzie przeszła operację części szczękowo-twarzowej. Potem na oddziale intensywnej opieki medycznej, utrzymywana była w śpiączce farmakologicznej. Wiadomo też także, że śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa 12-latki wszczęła Prokuratura Rejonowa dla miasta Rzeszów. Możliwa kara to pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 8 lat albo 25 lat pozbawienia wolności lub nawet dożywocie. Usiłowanie zabójstwa jest bowiem tak samo karane jak dokonanie zabójstwa.