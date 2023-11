S zymon Hołownia wystąpił w programie Moniki Olejnik. Pod koniec rozmowy dziennikarka dopytała polityka o reakcję jego żony na to, co działo się we wtorek w Sejmie. Nowy marszałek wspomniał wówczas o "memach, które przesyłają sobie z Ulą".





Hołownia dostał pytanie o żonę. Tak zareagowała na awanturę w Sejmie

Weronika Tomaszewska

Szymon Hołownia wystąpił w programie Moniki Olejnik. Pod koniec rozmowy dziennikarka dopytała polityka o reakcję jego żony na to, co działo się we wtorek w Sejmie. Nowy marszałek wspomniał wówczas o "memach, które przesyłają sobie z Ulą".