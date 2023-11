Brzozowski rozpływa się nad Górniak. Zdradził, co się "między nimi pojawiło"

Doniesienia o domniemanym romansie Edyty Górniak i Rafała Brzozowskiego krążą od dawna. Piosenkarka już wypowiedziała się na temat gwiazdora TVP. Teraz sam zainteresowany powiedział, co go łączy z diwą.

Brzozowski o relacji z Górniak. Fot. Sylwia Dąbrowa / Polska Press

Gdy w mediach zaczęły się pojawiać pogłoski, że Górniak i Brzozowskiego może łączyć coś więcej, ona udzieliła wywiadu, który tylko podsycił domysły. – Oczywiście, jest bardzo atrakcyjnym mężczyzną. Także szarmanckim i ujmującym. Trudno się czasem nie zarumienić – stwierdziła na łamach "Na żywo".

W końcu jednak piosenkarka powiedziała, że ich relacje mają się dobrze, ale nie chodzi tu o romans. Nie szczędziła przy tym Rafałowi ciepłych słów.

– Jest uroczym człowiekiem i mężczyzną. To mogę powiedzieć. Mogę potwierdzić, że zawsze był dżentelmenem. Zawsze z wielką klasą odnosił się do mnie. Jest faktycznie taki czarujący, więc gdybym miała otwartość na relacje, to pewnie powiedziałabym więcej, ale nie mam – wyznała w rozmowie z "Faktem".

– Prawda jest taka, że ja Rafała bardzo lubię. Poznaliśmy się dwa, może trzy lata temu w programie "Jaka to melodia" i tak jakoś zawsze w naturalny sposób mamy sympatię wobec siebie. Rafał jest bardzo takim ciepłym człowiekiem. Jest dżentelmenem. Nie mamy romansu. Natomiast bardzo się lubimy. Myślę, że mogę to powiedzieć za nas oboje – podkreśliła gwiazda.

A co na to wszystko Rafał Brzozowski?

Tabloid postanowił tym razem dopytać Brzozowskiego, co myśli o Górniak. Wówczas wspomniał o ich wspólnie spędzonym weekendzie w górach. Było to w 2021 roku, kiedy przygotowywał się do udziału w Eurowizji.

– Edyta jest jedyną kobietą, która podała mi rękę, gdy jadąc na Eurowizję, spotkałem się z falą hejtu. Postawiła cały swój muzyczny autorytet na szali i była ze mną, wspierała mnie, udzieliła rad. Bardzo mi pomogła. Znamy się od lat, ale zbliżyliśmy się podczas nagrań do "Jaka to melodia" – ocenił gwiazdor.

– Pojawiło się między nami coś bardzo przyjaznego. Gdy czytam o naszych romansach, zawsze się uśmiecham – dodał.

W dalszej części wypowiedzi mówił o Górniak wiele dobrego. – (...) Jest jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą wokalistką w Polsce. Dla mnie jest cudownie patrzeć, jak pracuje i śpiewa – zdradził.

– Bardzo ją lubię i szanuję, jest bardzo szczera i jest piękną kobietą, gdzie się nie pojawi, przyciąga uwagę, skupia innych na sobie (...) W prywatnych rozmowach Edyta jest niezwykle konkretna i elokwentna, cieszę się, że mam okazję czasem z nią występować – podsumował i dodał, że znów przygotowują się razem do nowego projektu.