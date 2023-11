Cztery odcinki szóstego sezonu "The Crown" na Netfliksie. Kiedy kolejne?

W czwartek na Netfliksa wleciały cztery pierwsze odcinki finałowego sezonu "The Crown". Kiedy premiera drugiej części i co w niej zobaczymy? Czy będzie siódmy szon? Oto wszystko, co musicie wiedzieć.

W szóstym sezonie zobaczymy m.in. romans księżnej Diany z Dodim Al-Fayedem Fot. Netflix

O czym jest pierwsza część szóstego sezonu "The Crown"?

Pierwsza część szóstego sezonu "The Crown" składa się z czterech odcinków i zadebiutowała na Netfliksie w czwartek, 16 listopada. Skupia się ona głównie na księżnej Dianie i pokazuje ostatnie dni jej życia, w tym jej romans z Dodim Al-Fayedem. Była żona ówczesnego księcia Karola (obecnie króla Karola III) 31 sierpnia 1997 roku zginęła w wypadku samochodowym w Paryżu w wieku 36 lat.

– Jeśli chodzi o ogólną podróż przez sezon szósty, jedną z rzeczy, które wydawały mi się bardzo ważne – ponieważ wiemy, dokąd prowadzi ta historia – było sprawienie, że na ekranie pojawią się też prawdziwa radość, szczęście, lekkość i autentyczna zabawa – mówiła przed premierą Elizabeth Debicki, która wciela się w Dianę. – Czułam, że naprawdę mogłam to w pewnien sposób kontrolować i na tym się skupiłam – dodała.

– Również naprawdę tego potrzebowałam. Miałam potrzebę dobrej zabawy, więc tak też zrobiliśmy, na ile tylko było to możliwe, z dziećmi, Khalidem i Salimem. Po prostu naprawdę się w to zaangażowaliśmy – mówiła aktorka.

W pierwszej części "The Crown" wspomniany Khalid Abdalla zagrał Dodiego Fayeda, który zginął razem z nią w wypadku, a Salim Daw jego ojca, Mohameda Al-Fayeda. W małych Williama i Harry'go wcielili się z kolei Rufus Kampa i Fflyn Edwards (starsze wersje zagrają Ed McVey i Luther Ford).

Imelda Staunton powróciła jako królowa Elżbieta II, Jonathan Pryce jako książę Filip, Lesley Manville jako księżniczka Małgorzata, Dominic West jako książę Karol, a Olivia Williams jako Camilla Parker-Bowles, obecnie królowa małżonka Camilla.

Kiedy premiera drugiej części szóstego sezonu?

Szósty sezon "The Crown" łącznie będzie liczył 10 odcinków. Sześć finałowych odcinków, czyli część drugą, obejrzymy 14 grudnia.

"Książę William próbuje wrócić do życia w Eton po śmierci matki, a monarchia musi podążać za falą opinii publicznej. W miarę zbliżania się do swojego złotego jubileuszu, królowa zastanawia się nad przyszłością monarchii w kontekście małżeństwa Karola i Camilli oraz początków nowej królewskiej baśni z Williamem i Kate" – brzmi oficjalny opis drugiej części szóstego sezonu "The Crown".

Oznacza to, że w finałowych sześciu odcinkach, które rozpoczną się na początku lat 2000., zobaczymy m.in. relację Williama i Kate Middleton (Meg Bellamy). Serial pokaże także ślub Karola z Camilii i Złoty Jubileusz Elżbiety II w 2002 roku, ale to nie wszystko. Z kolei w premiera Wielkiej Brytanii Tony'ego Blaira wcieli się Bertie Carvel.

Czy będzie siódmy sezon "The Crown"?

Szósty sezon "The Crown" będzie ostatnim. Jak donosił jednak w kwietniu serwis Deadline, nieoficjalnie mówi się o prequelu "The Crown". Nowy serial miałby pokazać moment w królewskiej monarchii od śmierci królowej Wiktorii w 1901 roku do początków "The Crown", czyli czasów Elżbiety II. Pierwsze rozmowy z Netfliksem miały być już prowadzone, ale na razie nic oficjalnie nie ogłoszono.

