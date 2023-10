Kończą się rządy "The Crown". Ostatni sezon pokaże nie tylko śmierć Diany

Szósty sezon serialu "The Crown", który na nowo rozbudził w ludziach z całego świata zainteresowanie brytyjską rodziną królewską, zbliża się dużymi krokami. To ostatni rozdział telenoweli o Elżbiecie II. Widzowie świetnie zdają sobie sprawę z tego, co ich czeka w połowie listopada. Na ekranie na pewno pojawi się wątek śmierci księżnej Diany. Na tym jednak nie koniec. Oto momenty z życia Windsorów, których także nie zabraknie w scenariuszu hitu Netfliksa.

Jakie wydarzenia z życia królowej Elżbiety II przedstawi 6. sezon "The Crown"? Fot. kadr z serialu "The Crown"

Jakie wydarzenia pokaże 6. sezon "The Crown"?

Przypomnijmy, że zdjęcia do 6. sezonu ruszyły na początku września 2022 roku i niemalże od razu zostały wstrzymane. Powodem była śmierć Elżbiety II. Pracę na planie wznowiono tydzień po tym, jak media obiegła wiadomość o odejściu monarchini.

W obsadzie 6. sezonu ujrzymy m.in. Imeldę Staunton ("Harry Potter i Zakon Feniksa) jako Elżbietę II, Jonathana Pryce'a ("Dwóch papieży") jako księcia Filipa, Lesley Manville ("Nić widmo") jako księżniczkę Małgorzatę, Dominika Westa ("The Affair") jako księcia Karola i Elizabeth Debicki ("Tenet") jako Dianę. – Korona jest symbolem ciągłości. To coś, czym jesteś, a nie to, co robisz. Zawsze tracimy jakąś część naszego naturalnego "ja". Wszyscy dokonaliśmy poświęceń. To nie jest wybór. To obowiązek – słyszymy w opublikowanym ostatnio przez Netfliksa teaserze.

Szósty sezon "The Crown" będzie podzielony na dwie części. Pierwszą z nich zobaczymy w ofercie Netfliksa już 16 listopada 2023 roku, natomiast drugą obejrzymy tuż przed świętami Bożego Narodzenia, bo 14 grudnia.

Tragiczna śmierć księżnej Diany

Piąty sezon "The Crown" skończył się w momencie, w którym księżna Diana otrzymała zaproszenie od egipskiego biznesmena Mohameda Al-Fayeda na wakacje do Saint-Tropez. Wiadomo, że finałowa odsłona przedstawi wydarzenia, które miały miejsce po wypadzie królowej ludzkich serc do Francji.

Media przez długi czas spekulowały o romansie byłej żony Karola z producentem filmowym Dodim al Fayedem, synem wspomnianego biznesmena. Później potwierdzono, że był on partnerem Diany Spencer.

31 sierpnia 1997 roku, kilkanaście minut po północy, czarny mercedes, w którym jechała księżna Diana, Dodi Al-Fayed, jego ochroniarz i kierowca, uderzył w jeden z filarów tunelu Alma w Paryżu. Samochód próbował uciec przed pościgiem paparazzich, którzy chcieli zrobić zdjęcie Dianie i Dodiemu. Siedzący po lewej stronie pojazdu, kierowca Henri Paul i Dodi Al-Fayed zginęli na miejscu.

Z medialnych doniesień wiemy, że tuż po zderzeniu księżna była przytomna. "Wyglądała jak anioł i miała tylko małe rozcięcie na czole" – napisał w książce "Mr Paparazzi" Daryn Lyons. Diana została przetransportowała do pobliskiego szpitala, gdzie zmarła o godzinie 4 rano. Miała 36 lat.

Spotkanie Williama i Kate

W mediach społecznościowych pojawiły się swego czasu zdjęcia z planu serialu, na których mogliśmy zobaczyć odtwórców księcia Williama i Kate Middleton (w tych rolach debiutujący aktorzy - Ed McVey oraz Meg Bellamy). Wnuk królowej Elżbiety II poznał swoją przyszłą żonę w 2001 roku na Uniwersytecie St. Andrews w Szkocji.

Kate studiowała wówczas historię sztuki, zaś William szykował się do zdobycia dyplomu z geografii. Zgodnie z pogłoskami w tamtym czasie przyszła księżna Walii wzięła udział w charytatywnym pokazie mody, na którym zaprezentowała kusą sukienkę. Książę wyłożył podobno pokaźną sumę, by siedzieć w pierwszym rzędzie podczas jej debiutu na catwalku.

Śmierć księżniczki Małgorzaty

Księżniczka Małgorzata zmarła 9 lutego 2002 roku w wieku 71 lat. Przez miesiące zmagała się z problemami zdrowotnymi. Miała kilka udarów, po których była częściowo sparaliżowana. "Jej ukochana siostra (red. - Elżbiety II), księżniczka Małgorzata, odeszła we śnie w szpitalu Króla Edwarda VII" - brzmiał komunikat Pałacu Buckingham.

Podczas pogrzebu, który odbył się w kaplicy św. Jerzego w zamku Windsor, królowa Elżbieta miała urodził łzę. "Gdy stała przy schodach kaplicy św. Jerzego i patrzyła, jak unoszą trumnę siostry, jej oczy ją zdradzały" – opisano w "Vanity Fair".

Ślub Karola i Camilli

Ślub króla Karola i Camilli Parker Bowles odbył się w Windsor Guildhall na początku kwietnia 2005 roku. Rodzice pana młodego nie byli obecni na ceremonii cywilnej - dołączyli do świeżo upieczonych małżonków dopiero podczas następującego po ślubie nabożeństwa w kaplicy św. Jerzego.

Zamach w Londynie

Twórcy "The Crown" nie bali się wcześniej pokazywać tragicznych wydarzeń z historii Wielkiej Brytanii i za czasów panowanie Elżbiety II. W szóstym sezonie być może zobaczymy wątek zamachów terrorystycznych w Londynie, których dokonano 7 lipca 2005 roku.

Do pierwszych dwóch eksplozji doszło w metrze między stacjami Liverpool Street i Aldgate. Trzeci wybuch miał miejsce w pociągu Piccadilly Line przy stacji Russel Square, zaś czwarta bomba została zdetonowana w autobusie przy Tavistock Square.

