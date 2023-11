Koalicja rządowa Tuska zmieni skład? Jedna z partii zaczyna się mocno wahać

Natalia Kamińska

K ilka dni temu Partia Razem, która jest częścią Lewicy, poinformowała, że nie wejdzie do rządu. Zdecydowała jednak, że poprze koalicyjny rząd partii demokratycznych pod wodzą Donalda Tuska. Teraz okazuje się, że nie jest to wcale takie pewne. Dorota Olko przekazała bowiem, że "to nie jest decyzja, która mówi, że nigdy w życiu nie wejdziemy do rządu".