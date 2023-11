P rawo i Sprawiedliwość, chociaż teoretycznie wygrało wybory, to nie ma wymaganej większości, aby utworzyć rząd. Z tego też powodu odchodzący rządzący szykują się już do tego, aby być opozycją i to taką totalną. Wiadomo nieoficjalnie, co politycy PiS mają dokładnie w planach.





PiS ma plan na bycie opozycją totalną. Ludzie Kaczyńskiego nie będą mieli lekko

Natalia Kamińska

Prawo i Sprawiedliwość, chociaż teoretycznie wygrało wybory, to nie ma wymaganej większości, aby utworzyć rząd. Z tego też powodu odchodzący rządzący szykują się już do tego, aby być opozycją i to taką totalną. Wiadomo nieoficjalnie, co politycy PiS mają dokładnie w planach.