TikToker pokazał, co lepszego można kupić w cenie "Drwala". Ludzie oszaleli

Trudno uwierzyć, że zwykła kanapka z fast-fooda może wywołać tyle kontrowersji. Internet o Burgera Drwala kłóci się jednak od dawna. Niektórzy twierdzą, że na taki rarytas warto czekać cały rok, inni dzielą się przepisami, żeby kanapkę wykonać w domu i nie przepłacać. Znany kulinarny tiktoker pokazał za to, ile dań można kupić w cenie "Drwala". W komentarzach burza, a nawet oskarżenia o "polaczkowość".

Burger Drwala – tiktoker pokazał, co lepiej kupić i wywołał burzę Fot. TikTok @grubaswpk

TikToker pokazał, co można kupić w cenie "Drwala"

Co takiego jest w słynnej kanapce, że ta ma tak duże i tak uparte grono fanów? Burger Drwala to sezonowy, zimowy hamburger, którego możemy kupić w McDonald's w tym roku od środy 8 listopada.

W skład Burgera Drwala wchodzą: kotlet wołowy, kawałek panierowanego sera i chrupiący bekon. Oprócz tego nie może w nim zabraknąć: sałaty, sosu, prażonej cebulki i specjalnej, puszystej serowo-bekonowej bułki.

Gdy tylko "Drwal" w tym roku pojawił się w popularnej sieci fast-food Instagrama i TikToka zalały filmiki, na których influencerzy albo testują burgera, albo pokazują przepisy na to jak wykonać go w domu – dużo niższym kosztem albo w wersji fit. Kanapka bowiem do tych dietetycznych nie należy – ma 915 kalorii.

Mimo tego ma grono fanów i to część z nich poczuła się urażona filmikiem znanego kulinarnego tiktokera @grubaswpk (Wrocławskie Podróże Kulinarne). Jego filmik ma już prawie 100 tysięcy wyświetleń i ciągle pojawiają się tam nowe komentarze.

Kulinarny TikToker przedstawił na początek cenę "Drwala", czyli akurat u niego 28,90 zł i wymienił kilka kulinarnych opcji w tej samej cenie.

W cenie jednego burgera z McDonald's można zjeść według listy @grubaswpk m.in.:

porcję leniwych klusek (6 sztuk),

włoski lunch z pizzą,

chińskie pierożki dim-sum,

10 placków ziemniaczanych,

cztery gruzińskie chinkali,

10 sztuk domowych pierogów,

4 domowe krokiety z mięsem.

Do każdego dania influencer dodawał informację, w jakiej restauracji możemy je zjeść i chociaż są one na terenie Wrocławia, to jasne, że wiele knajp proponuje podobne zestawy w cenie nieprzekraczającej ceny "Drwala".

W komentarzach trwa jednak dyskusja. Niektórzy są zachwyceni filmikiem i wskazują, że nigdy nie wydaliby prawie 30 złotych na "bułkę", inni zarzucają twórcy "polaczkowość", czyli skąpstwo, sugerując, że gdy mają ochotę na fast-fooda wolą zapłacić więcej niż kupić coś taniej w barze mlecznym.

"I tak wolę Drwala" – komentują niektórzy na przekór.

Czy warto kupić "Drwala"?

Trzeba jednak przyznać, że cena za kanapkę z McDonald's do niskich nie należy. Co ciekawe, wbrew komentarzom pod filmem na TikToku nie ma jednej ceny "Drwala".

Jak pisaliśmy w naTemat, w niektórych lokalach możemy go kupić za nawet 24,90 zł, czyli tyle, ile w 2022 roku. Jednak ta cena może dotyczyć mniejszych miejscowości lub restauracji poza centrum miast. W zestawie za kanapkę zapłacimy nawet 34,90 zł.

Czy jednak warto spróbować "Drwala" dla wrażeń smakowych? Jak twierdzi nasz dziennikarz Bartłomiej Godziński: "W smaku nie ma totalnej katastrofy – jednak tak naprawdę całą robotę robi poczciwy i mocno aromatyczny boczek. Kamufluje to uczucie gryzienia zmielonych chrząstek i kości, których kawałki wchodzą między zęby oraz topionego sera i sosu, od których aż mdli. Burger Drwala to ciekawa przedświąteczna tradycja, ale poza tym się nie opłaca"