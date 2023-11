Antek Królikowski po licznych skandalach wraca do pracy. Zobaczymy go w głównej roli serialu "Uroczysko". Tymczasem "Super Express" dowiedział się, ile aktor ma na tym zarobić. Ostatnio Joanna Opozda mówiła o sporym honorarium ojca jej dziecka,

Antek Królikowski wraca do pracy. ot. Instagram/@antek królikowski

Nowa rola Antka Królikowskiego. "SE" ustalił, ile wynosi jego honorarium

Królikowski od kilku dobrych miesięcy mierzy się z kryzysem wizerunkowym. Wszystko zaczęło się, gdy zostawił ciężarną Joannę Opozdę. Potem doszło jeszcze kilka medialnych afer, a ostatnio najgłośniej jest o zaległościach w płaceniu alimentów na syna, których ma się dopuszczać aktor.

Teraz jednak dostał szansę na zarobek. Obsadzono go w głównej roli w serialu "Uroczysko". W połowie listopada sam zainteresowany i stacja TV4 podzielili się tą wiadomością w social mediach.

Produkcja ma ruszyć 4 grudnia 2023 roku. Antek wystąpi tam razem z Katarzyną Ucherską. "Super Express" podaje, że "za dzień zdjęciowy aktor może dostać nawet 8 tys. zł".

Opozda o rolach i zarobkach Królikowskiego

Przypomnijmy, że jeszcze niedawno Joanna Opozda opublikowała długie nagranie na Instagramie, gdzie mówiła o tym, że alimenty to nie prezenty, a "Antek zalega z ich płaceniem". Z jej relacji wynikało, że aktor miał znaleźć sposób, żeby obejść nadzór komornika.

– Antek dostał w ostatnim czasie dwie bardzo duże role, jedną w spektaklu teatru "Tu i Teraz" oraz we wrocławskim serialu, gdzie gra główną rolę i bardzo wysoką stawkę. Ja mam wgląd w jego umowę, więc wiem, o jakich pieniądzach mówię – zaznaczyła na wstępie.

– Dowiedziałam się właśnie, że komornik nie będzie mógł ściągnąć przychodów, ponieważ Izabela otworzyła swoją działalność gospodarczą i z Antkiem zawarli umowę trójstronną – ona jako jego agentka. Teraz te pieniądze nie będą wpływać do Antka, tylko do niej. Wymyślili sobie, w jaki sposób okradać 18-miesięcznego chłopca. Mam nadzieję, że są z siebie dumni. Uważam, że to jest wstrętne i obrzydliwe zachowanie – mówiła Opozda na InstaStory. W odpowiedzi Królikowski wyparł się wszystkiego.