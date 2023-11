Wypuszczono singiel do "Akademii Pana Kleksa". To może być hit!

Premiera nowej "Akademii Pana Kleksa" zbliża się wielkimi krokami. Właśnie wypuszczono kolejny singiel promujący film Macieja Kawulskiego. W "Całkiem Nowej Bajce" usłyszymy największe gwiazdy polskiej muzyki. Poprzednią piosenkę promocyjną zaśpiewała sanah.

"Całkiem nowa bajka" – drugi singiel promujący nową "Akademię Pana Kleksa". Fot. kadr z trailera nowej "Akademii Pana Kleksa"

"Całkiem nowa bajka" – drugi singiel promujący "Akademię Pana Kleksa"

Premiera pierwszej części "Akademii Pana Kleksa" zapowiedziana jest już na 5 stycznia 2024 roku nic więc dziwnego, że maszyna promocyjna produkcji wre. Właśnie pokazano drugi singiel promocyjny klipu.

W "Całkiem nowej bajce" usłyszymy samą śmietankę polskich gwiazd, takich jak IGO, Kaśka Sochacka, Mrozu, Artur Rojek, Brodka, Ralph Kaminski czy Bedoes 2115.

"To jest sentymentalna podróż. Oglądałem wszystkie części Pana Kleksa. Miałem też, co istotne, ścieżkę dźwiękową na winylu, więc tych wszystkich legendarnych już piosenek słuchałem na gramofonie. Jestem też na ścieżce nowego Pana Kleksa. Dla mnie to jest coś świetnego, szczególnie że tutaj zebraliśmy naprawdę znakomitych artystów" – stwierdził Mrozu.

"Widzę, że biorę udział w czymś pieczołowicie przygotowanym, z dużą wyobraźnią, jakością, z fajnymi gośćmi" – podsumował projekt Artur Rojek. "To legendarny film, opowieść, nasze dziedzictwo" – dodał Igo.

Przypomnijmy, że za kamerą dwóch części filmu stanął Maciej Kawulski, czyli reżyser znany z takich tytułów, jak "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa" oraz "Jak pokochałam gangstera".

W legendarnego bohatera stworzonego przez Jana Brzechwę wcielił się Tomasz Kot ("Zimna wojna", "Bogowie"). Adama Niezgódkę w interpretacji Kawulskiego zastąpi natomiast Ada Niezgódka, którą zagrała Antonina Litwiniak. W filmie zobaczymy także Piotra Fronczewskiego, czyli oryginalny odtwórca Kleksa.

"Jestem Twoją bajką" w wykonaniu sanah

Przypomnijmy, że jakiś czas temu wypuszczono pierwszy singiel do filmu, czyli "Jestem Twoją bajką" w wykonaniu sanah. W teledysku do piosenki pojawiają się fragmenty filmu, w których widzimy m.in. wspomnianych Kota i Fronczewskiego.

W oryginalnej produkcji 1983 roku piosenkę wykonywała Zdzisława Sośnicka. Autorem tekstu jest Krzysztof Gradowski. Za aranżację muzyczną odpowiadają Andrzej Korzyński, Dominic Buczkowski-Wojtaszek, Patryk Kumór i sanah.

Przypomnijmy, że jakiś czas temu dla naTemat oryginalny film obejrzała Ola Gersz. " (...) czy na pewno [film] czarował, a nie... przerażał? Po latach obejrzałam hit z 1983 roku, który niedługo doczeka się nowej wersji z Tomaszem Kotem. Wnioski? Psychodelia, trauma i... pedofilskie podteksty" – można przeczytać w jej tekście.