Widziałam nowe "Igrzyska śmierci". Rachel Zegler nie gra drugiej Katniss Everdeen

Zuzanna Tomaszewicz

C ofnijmy się o 64 lata, czyli na długo przed tym, jak Katniss Everdeen zgłosiła się jako trybutka do Głodowych Igrzysk. Tym razem na ekranie możemy śledzić poczynania młodego prezydenta Corionalusa Snowa i moment narodzin prawdziwego potwora. Film "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży", choć nie zdołał oddać w pełni złożoności książki Suzanne Collins, jest kolejnym mrocznym i zadziwiająco udanym widowiskiem. Co prawda z Rachel Zegler żadna Jennifer Lawrence, a Lucy Gray nie jest drugą dziewczyną igrającą z ogniem. Śpiewem topi śnieg, grą aktorską zaś nieco mrozi.