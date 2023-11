"The Crown" ci nie wystarcza? Łap pięć książek o księżnej Dianie, które zaspokoją twój głód

Na Netfliksie możemy już oglądać pierwsze cztery odcinki szóstego sezonu "The Crown". Ich główną bohaterką jest księżna Diana: brytyjski hit pokazuje ostatnie momenty jej życia, romans z Dodim Al-Fayedem i ich tragiczną śmierć w 1997 roku. Jeśli fascynuje cię postać Królowej Ludzkiej Serc i nie chcesz jeszcze się z nią rozstawać, oto książki o księżnej Dianie warte przeczytania.

Księżna Diana do dziś jest dla wielu Królową Ludzkich Serc Fot. Bridgeman Images/East News

Książki o księżnej Dianie

Na naszej liście znalazło się pięć książek o księżnej Dianie wydanych w Polsce.

1. "Diana. Moja historia" / "Diana. Jej historia" Andrew Morton

"Diana. Moja historia" Andrew Mortona (tytuł oryginalny to: "Diana: Her True Story") została wydana w 1992 roku i wywołała spore kontrowersje. Zawiera ona bowiem intymne szczegóły z życia księżnej Walii: od nieszczęśliwego małżeństwa z księciem Karolem i relacji z królową Elżbietą II po zmagania z depresją. Początkowo Pałac Buckingham zaprzeczył, że Morton współpracował z Dianą, lecz po jej śmierci pisarz wyjawił, że to ona była jego główną informatorką. "Diana. Jej historia" to drugie, poszerzone wydanie słynnej biografii, które zawiera m.in. transkrypcje rozmów z księżną.

Opis wydawnictwa (Marginesy): Ta przełomowa biografia nazwana "najdłuższym pozwem rozwodowym w historii" została napisana we współpracy z samą księżną i przy wsparciu jej przyjaciół. Nigdy wcześniej żaden członek rodziny królewskiej nie mówił w tak surowy, nieupiększony sposób o swoim nieszczęśliwym małżeństwie, relacji z królową, niecodziennym życiu w domu Windsorów, nadziejach, obawach i marzeniach.

Po dwudziestu pięciu latach od pierwszego wydania Morton powraca do tajnych taśm, które nagrał z księżną, i ujawnia wcześniej nieznane, zaskakujące fakty o jej życiu i osobowości. W tym nowym, rozszerzonym wydaniu biograf analizuje dziedzictwo Diany – kobiety, która odmieniła rodzinę królewską, nadając jej bardziej emocjonalne, ludzkie oblicze, a tym samym pomagając jej wejść w XXI wiek. Morton bada także wpływ, jaki poprzednia edycja wywarła na opinię publiczną. Diana. Jej historia jest książką najbliższą autobiografii księżnej, jaka kiedykolwiek powstanie.

2. "Księżna Diana. Miłość, zdrada, samotność" Iwona Kienzler

"Księżna Diana" Iwony Kienzler to pierwsza polska biografia Diany Spencer reklamowana jako "swoisty hołd złożony tej wspaniałej kobiecie". Autorka ponad kilkudziesięciu książek, w tym biografii postaci historycznych, skupia się na samotności i przygnębieniu księżnej Diany w brytyjskiej rodzinie królewskiej (spowodowanej m.in. romansem swojego męża, księcia Karola z Camillą Parker Bowles, dziś królową Camillą), a także jej dążeniem do szczęścia.

Opis wydawnictwa (Bellona): Kiedy oświadczał się jej brytyjski następca tronu, zrobił to w ogrodzie swojej wieloletniej kochanki. "Czuję się jak owca prowadzona na rzeź i wiem, że nic nie mogę zrobić. To wesele to najgorszy dzień w moim życiu. Gdybym to ja mogła decydować – chciałabym, żeby zabrał swoją kobietę i zniknął z mojego życia" – zwierzała się jeszcze przed ślubem, na który czekał cały świat.

Stała się prawdziwą inspiracją i natchnieniem dla setek milionów ludzi, ale w życiu prywatnym przez kolejnych piętnaście lat żyła w cieniu innej kobiety, którą w poczuciu rozpaczliwej bezradności nazwała rottweilerem. Jej tragiczna, tajemnicza śmierć, kiedy w końcu odnalazła miłość u boku innego mężczyzny, do dziś budzi olbrzymie kontrowersje. Zazdroszcząc Dianie przepychu królewskiego dworu, warto pamiętać jak bardzo trudno o szczęście w blasku fleszy.

3. "Diana. W pogoni za miłością" Andrew Morton

"Diana. W pogoni za miłością" to kolejna książka Andrew Mortona o księżnej, tym razem opublikowana kilka lat po jej śmierci, bo w 2004 roku. Pisarz i dziennikarz skupia się w niej na życiu uczuciowym księżnej Walii, w tym jej związkach po rozstaniu z księciem Karolem, dzisiaj królem Karolem III.

Opis wydawnictwa (Dream Books): Uwielbiana przez tłumy ikona epoki. A jednak samotna i zagubiona, poszukująca głębszego uczucia. W "Diana. W pogoni za miłością" jej zaufany biograf, Andrew Morton, odkrywa bardziej romantyczne oblicze "Królowej ludzkich serc". To pogłębiony, intymny wręcz portret niezwykłej kobiety, odmalowany przez pryzmat jej związków i sercowych rozterek. Książka opisuje ostatnie 5 lat życia księżnej, w tym między innymi historię jej romansu z Hasnatem Khanem. "Diana. W pogoni za miłością" jest szczerym i obiektywnym przedstawieniem jednej z najbardziej uwielbianych i wpływowych postaci naszych czasów.

4. "Diana. Samotna księżna" Nicholas Davies

Wydana w 1996 (czyli jeszcze przed śmiercią Diany) pozycja "Diana. Samotna księżna" Nicholasa Daviesa, jak w tytule, również skupia się na samotności Diany, która nie była szczęśliwa w małżeństwie z Karolem. To fabularyzowana historia o Dianie, która szybko zdała sobie sprawę, że jest uwielbiana przez publikę, a działalność charytatywna może być dla niej ucieczką od Windsorów.

Opis wydawnictwa (Świat Książki): Diana Spencer wyszła za mąż za następcę brytyjskiego tronu mając zaledwie dwadzieścia lat. Radosna, śliczna dziewczyna z odpowiednim pochodzeniem idealnie nadawała się na synową królowej. Jednak okazało się, że ta skromna młoda kobieta potrafi rozkochać w sobie tłumy, zaangażować się naprawdę w działalność charytatywną i przyciągnąć całą uwagę otoczenia. Książka Nicholasa Daviesa jest sfabularyzowaną opowieścią o małżeństwie Diany, autor, powołując się na zaufanych informatorów pisze o romansach księżnej, jej wybuchowym charakterze oraz o tym, że była bardzo nieszczęśliwa.

5. "Elżbieta, Filip, Diana i Meghan. Zmierzch świata Windsorów" Marek Rybarczyk

Wydana w 2021 roku książka "Elżbieta, Filip, Diana i Meghan. Zmierzch świata Windsorów" Marka Rybarczyka nie jest książką o samej Dianie, ale o problemach i skandalach w brytyjskiej rodzinie królewskiej (m.in. związanych z Harrym i Meghan). Pałac Buckingham zatrząsł się w posadach kilkukrotnie, również z powodu matki Williama i Harry'ego: głośnego wywiadu, w którym wyjawiła, że książę Karol ma kochankę, rozwodu czy w końcu tragicznego wypadku.

Opis wydawnictwa (Muza): Książka "Elżbieta, Filip, Diana i Meghan. Zmierzch świata Windsorów" powstała w historycznym momencie. Zmiana jest tuż-tuż. Królowa Elżbieta ma prawie 95 lat. Nadchodzi kres pewnej epoki i małżeństwa, którego dzieje stały się telenowelą przełomu XX i XXI wieku. W tle pojawiają się pytania – czy następca tronu książę Karol będzie w stanie udźwignąć ciężar korony? Czy Brytyjczycy zaakceptują jako swoją królową Kamilę? Jaka naprawdę była Diana? Jaki wpływ na decyzje podejmowane przez Harry’ego ma Meghan? Dlaczego Windsorowie stracili szansę na wspaniałą czwórkę – Meghan, Harry, Kate, Willliam?

Nasza wiedza na temat brytyjskiej monarchii bazowała dotąd głównie na plotkach i uproszczeniach. Książka Marka Rybarczyka pozwala przyjrzeć się z bliska pałacowym relacjom. Odsłania kulisy burzliwych książęcych związków. A przedstawione w niej meandry życia uczuciowego królewskich małżonków, rodzinne skandale i sekrety przedstawione w książce zadziwią nawet fanów serialu, "The Crown".

