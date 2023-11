Czy kierowca księżnej Diany był pijany? Oto prawda i fikcja w 6. sezonie "The Crown"

Wraz z premierą pierwszej części 6. sezonu "The Crown" pojawiły się pytania o to, co jest prawdą, a co fikcją w serialu Netfliksa o brytyjskiej rodzinie królewskiej. Oto 8 wątków z serialu, które wzbudziły największe emocje u widzów. Czy tamtego feralnego dnia kierowca księżnej Diany faktycznie prowadził samochód pod wpływem?

Co jest prawdą, a co fikcją w pierwszej części 6. sezonu "The Crown? Fot. materiał prasowy / Netflix; AFP / EAST NEWS

Prawda i fikcja w "The Crown 6". Czy Dodi al-Fayed oświadczył się Dianie?

W trzecim odcinku zatytułowanym "Dis-Moi Oui" Diana i Dodi al-Fayed wybierają się potajemnie do Monte Carlo. Wycieczka okazuje się jednak fiaskiem. Para wpada do sklepu jubilerskiego po tym, jak zostaje rozpoznana na ulicy. Księżna dostrzega na wystawie pierścionek zaręczynowy z serii Dis-Moi Oui ("Powiedz mi tak") i mówi partnerowi, że bardzo jej się podoba.

Tak naprawdę para nigdy nie została zmuszona przez kogokolwiek do odwiedzenia jubilera. Udali się tam z własnej woli.

Dodi faktycznie zakupił pierścionek Dis-Moi Oui, ale w paryskim oddziale Repossi znajdującym się nieopodal hotelu Ritz, gdzie para spędziła ostatnie godziny życia. Potwierdzają to nagrania ze sklepowych kamer.

Czy przed śmiercią al-Fayed oświadczył się byłej żonie króla Karola III? Z istniejących źródeł wiadomo, że nie. Richard Kay, dziennikarz "The Daily Mail", który był powiernikiem księżnej, informował natomiast, że w dniu wypadku rozmawiał z Dianą. Brytyjska arystokratka była pełna nadziei co do swojej przyszłości. Jedni sądzą, że wiązała nadzieje z Dodim, drudzy, że z działalnością charytatywną.

Czy kierowca Diany był pijany?

Henri Paul odebrał księżną Dianę i Dodiego z lotniska Le Bourget z samego rana 31 sierpnia 1997. Później zawiózł klientkę na zakupy, a następnie wrócił z nią do hotelu. Nie wiadomo, co robił podczas trzygodzinnej przerwy, czyli tuż przed wyjazdem z Ritza i wypadkiem w tunelu pod Pont de l'Alma.

Wyniki analizy krwi przeprowadzonej po sekcji zwłok Paula sugerują, że wczesny wieczór spędził na piciu. Miał trzykrotnie przekroczyć dopuszczalną zawartość alkoholu we krwi podczas jazdy. Badanie pośmiertne wskazało również, że mógł przyjmować leki przeciwdepresyjne.

Alain Willaumez, barman paryskiego Hotelu Ritz, zdradził podczas śledztwa, że tamtego feralnego dnia Paul był "pijany" i "chodził jak klaun". Serial "The Crown" też sugeruje, że kierowca prowadził samochód pod wpływem.

Wizyta Diany w Bośni i pytania o to, jak całuje Dodi

Na początku sierpnia 1997 roku Diana poleciała do Sarajewa, by spotkać się z rodzinami osób, które zginęły w wyniku kontaktu z minami lądowymi. Księżna złożyła nieplanowaną wizytę na jednym z cmentarzy w Bośni, gdzie pocieszała opłakującą swojego syna matkę (zdjęcie ze spotkania do dziś uchodzą za kultowe i pokazują, jak duże serce miała brytyjska arystokratka).

W "The Crown" widzimy, że wizyta Diany w Bośni przykuła uwagę prasy. Na konferencji była żona króla Karola III, zamiast być pytana o działalność charytatywną, słyszy pytania o to, jak całuje Dodi. Czy to wydarzyło się naprawdę? Żaden uczestnik briefingu nie poruszał w tamtym czasie tematu al-Fayeda.

Czy Diana spotkała się z Karolem w 1997 roku?

W serialu Netfliksa Diana szykuje się do lotu do Sarajewa i żegna się z synami, których osobiście odbiera Karol. – Jestem z ciebie taki dumny. Chociaż nie byliśmy genialnym małżeństwem, czy moglibyśmy być wspaniali w tym, czym jesteśmy teraz? – tymi słowami zwraca się do ex-partnerki przyszły król.

Nie wiadomo, czy Karol i Diana spotkali się kiedykolwiek po finalizacji rozwodu w 1996 roku. Nie ma również żadnych informacji dotyczących ich przyjacielskiej relacji.

Mohamed al-Fayed zaaranżował romans Dodiego i Diany?

Szósty sezon hitu Netfliksa sugeruje, że Mohamed al-Fayed namawiał swojego syna do związku z Dianą. Dlaczego? Zgodnie z fabułą serialu egipski miliarder chciał zwiększyć swoje wpływy i uzyskać brytyjski paszport. To, jaki miał faktycznie wpływ na relację Dodiego z księżną, pozostaje niejasne.

Były rzecznik Mohameda al-Fayeda, Michael Cole, uważał, że spekulacje związane z dużym zaangażowaniem jego klienta w romans Dodiego i Diany, "wykraczały poza umiejętności" biznesmena i były "totalnym nonsensem".

Królowa odrzuciła zaproszenie na urodziny Camilli?

W odcinku zatytułowanym "Persona non grata" książę Walii organizuje przyjęcie z okazji 50. urodzin Camilli Parker Bowles. Serial pokazuje, że książę Karol desperacko szukał aprobaty swojej matki. Poprosił ją o wzięcie udziału w jubileuszowych obchodach ukochanej – obecność królowej byłaby równoznaczna z tym, że Camilla otrzymałaby jej oficjalne "błogosławieństwo". Elżbieta II grzecznie odmawia swojemu pierworodnemu.

Początkowo brytyjska monarchini rzeczywiście nie darzyła sympatią nowej wybranki Karola. Do 2000 roku nie chciała, by media widziały jej publicznie z Camillą.

Odcinek "Persona non grata" sugeruje, że na przyjęciu obecna była księżniczka Małgorzata, która później miała zadzwonić do starszej siostry i powiedzieć jej, aby ze względu na Karola okazała więcej empatii Camilli. Oficjalnie nie ma żadnej wzmianki dotyczącej pojawienia się Margaret na tym wydarzeniu.

Czy William zniknął po śmierci Diany?

W "Czasie żałoby" William dowiaduje się o śmiertelnym wypadku swojej matki. W reakcji na przykre wieści, a także słowa ojca, który mówi mu, by zachowywał się jak dziedzic tronu, książę znika na kilkanaście godzin w szkockim lesie. Służba rozpoczyna więc jego poszukiwania.

Książę William wcale nie zaginął po tym, jak media na całym świecie obiegła wiadomość o śmierci księżnej Diany. Warto nadmienić, że syn Karola i Diany odmówił oglądania "The Crown".

