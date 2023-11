Karnowski się zagotował. Ktoś opublikował jego zdjęcie, sugerujące, że wspierał Tuska

Adam Nowiński

O kazuje się, że w sieci nic nie ginie i nawet zatwardziałemu zwolennikowi obozu PiS można przypomnieć, że kiedyś miał zdjęcia sugerujące, że wspiera Donalda Tuska. Mowa o Michale Karnowskim, który wściekł się, gdy opublikowano jego fotkę sprzed lat, na której trzyma chorągiewkę z napisem "www.tusk.pl". On twierdzi, że to fejk, ale TVN ustalił co innego.