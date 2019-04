"Od czasu rządów PiS zarabia pan duże pieniądze". Karnowski zaatakowany w programie TVP Info

Michał Karnowski musiał odpowiadać na pytania o swoje zarobki po objęciu władzy przez PiS. • Fot. TVP Info

ichał Karnowski stwierdził na antenie TVP Info, że Grupa Fratria ma tyle reklam spółek skarbu państwa, ile się jej należy. Spór to o, jak media związane z obozem dobrej zmiany tuczą się na publicznych pieniądzach, trwa od kilku lat. Przeciwnicy zarzucają, że media Karnowskich są tubą reklamową PiS.– Mamy tyle reklam, na ile zasługujemy. Utrzymują mnie czytelnicy, a nie pan – stwierdził Michał Karnowski podczas niedzielnego programu "Strefa starcia" na antenie TVP. Był to komentarz, którego publicysta udzielił w odpowiedzi na zarzut posła Nowoczesnej Pawła Pudłowskiego, że odkąd rządzi PiS, media z Grupy Fratria notują duże zyski z reklam spółek skarbu państwa.Pudłowski chciał, by Karnowski wyznał, ile zarabia z reklam, a ile od czytelników. – To nie jest tak, że od czasu jak PiS rządzi to pan nagle zaczął zarabiać duże pieniądze? Nie ma spółek Skarbu Państwa na co drugiej stronie? – dopytywał polityk.– Jakim prawem pan mnie przepytuje? – oburzył się Michał Karnowski. Tę wymianę zdań przerwał prowadzący program Krzysztof Ziemiec. Po zakończeniu programu goście nie raczyli sobie uścisnąć rąk.Nie da się ukryć, że w ostatnich latach media kierowane przez braci Karnowskich rosną w siłę. Mówiło się nawet o tym, że Grupa Fratria kupi Radio Zet. Wielu pracowników Zetki obleciał strach. To będzie koniec Zetk i, zrobią tubę PiS-u – mówili radiowcy. Ostatecznie rozgłośnia zostanie kupiona przez Agorę.źródło: TVP Info