A więc baraże... Oto co czeka Polaków na alternatywnej drodze do Euro 2024

Po remisie z Mołdawią na jesieni tego roku na PGE Narodowym niemal pewne stało się, że Polacy będą walczyli o awans do Euro 2024 w barażach. Remis w ostatnim meczu eliminacyjnym z Czechami przypieczętował ten los. Co oznaczają rozgrywki w barażach i z kim zmierzą się Polacy? Wyjaśniamy.

Definicyjnie baraże w piłce nożnej to dodatkowa seria spotkań, które kwalifikują daną drużynę do gry w wielkiej imprezie. W przypadku Euro 2024 uprawnione do walki w barażach będzie dwanaście drużyn, które odpadną z bezpośrednich eliminacji.

Zostaną one podzielone na trzy grupy. W ścieżce A będą sklasyfikowane cztery najlepsze drużyny z Ligi Narodów, które rywalizowały w Dywizji A. Na pewno nie zobaczymy tam Hiszpanii, Portugalii, Belgii i Węgier, bo one zapewniły sobie bezpośredni awans do ME.

Polska też grała w Dywizji A, w której zajęła 11. miejsce i na pewno znajdzie się w ścieżce A.

Z kim zagra Polska w barażach?

Jeśli awans zapewnią sobie także Holandia, Szwajcaria, Dania, Włochy i Chorwacja, to Polska będzie najwyżej rozstawioną drużyną z Dywizji A Ligi Narodów. Oprócz niej znalazłaby się w grupie Walia oraz Estonia (najlepszy zwycięzca grupy z Dywizji D Ligi Narodów) oraz jedna z pozostałych ekip, które nie uzyskały kwalifikacji: Ukraina, Islandia lub Finlandia – wszystkie z Dywizji B Ligi Narodów.

Przy takim ustawieniu Polska zmierzyłaby się z Estonią – najniżej sklasyfikowaną ekipą w półfinale baraży, a Walia zagrałaby z Ukrainą, Islandią lub Finlandią.

Grupa A Baraży (wariant najlepszy)

Polska

Walia

Estonia

Ukraina / Islandia / Finlandia

Taki układ dawałby realną szansę Polsce na awans do ME, ale podobnie mówiono przed startem eliminacji, kiedy poznaliśmy skład grupy E.

Problem jest taki, że nie wiadomo jeszcze, jak wyjdą eliminacje Chorwatów i Włochów. Gdyby te drużyny nie zakwalifikowały się do imprezy w Niemczech bezpośrednio, to trafią razem z Polską do Grupy A i to Włosi zagrają z Polską, a Chorwaci z Estonią.

Grupa A Baraży (wariant najgorszy)

Włochy

Chorwacja

Polska

Estonia

Trochę lepszą byłaby sytuacja, gdyby to Włochy i Walia trafiły do baraży, bo wtedy podopieczni Probierza graliby z Walią.

Grupa A Baraży (wariant umiarkowany)

Włochy

Polska

Walia

Estonia

Kiedy odbędą się mecze baraże do Euro 2024?

Baraże do Euro 2024 rozpoczną się 21 marca 2024 roku, a finałowe spotkania 26 marca. Gospodarzem meczu półfinałowego będzie wyżej sklasyfikowana drużyna w rankingu Ligi Narodów. Miejsce finału barażu zostanie ustalone drogą losowania.

