Tragiczny wypadek busa na wschodzie Polski. Wśród ofiar 6-letnie dziecko

W województwie lubelskim doszło do wypadku busa, którym podróżowali obywatele Ukrainy. W wyniku uderzenia pojazdu w drzewo zginęły trzy osoby. Jedną z ofiar śmiertelnych jest 6-letnie dziecko.

Wypadek busa przy miejscowości Wereszyn w woj. lubelskim. Nie żyją trzy osoby. Fot. Stanislaw Bielski / REPORTER

Wypadek busa z obywatelami Ukrainy

Do tragicznego zdarzenia doszło nieopodal miejscowości Wereszyn położonej kilkanaście kilometrów od przejścia granicznego Dołhobyczów-Uhrynów (granica polsko-ukraińska). Bus, którego pasażerami byli obywatele Ukrainy, uderzył w drzewo na prostym odcinku wojewódzkiej drogi nr 844. Jak przekazało Radio Lublin, kierowca nagle odbił w lewo i uderzył w drzewo rosnące na poboczu.

Zgodnie z informacjami podanymi przez stację Polsat News, która cytuje PAP, bus przewoził 10 osób. Na miejscu zginęły dwie kobiety i sześcioletnie dziecko. Resztę pasażerów przewieziono do pobliskiego szpitala, o czym powiadomił dyżurny Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie kpt. Jakub Kurczuk.

Po wypadku na drodze nr 844 wyznaczono objazdy. Na razie nie wiadomo, co spowodowało, że kierowca nagle skręcił i zjechał na pobocze.

