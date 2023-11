Przedświąteczne porządki w domu. Z takim wsparciem to zadanie zakończy się pełnym sukcesem

Święta kojarzą się ze spotkaniami rodzinnymi, ucztami przy stole czy prezentami pod choinką. Zanim jednak dojdzie do tych przyjemnych chwil, na ogół trzeba najpierw przejść przez przedświąteczny okres obejmujący mnóstwo obowiązków, chociażby kompleksowe porządki w domu. By to zadanie w czterech ścianach zakończyło się pełnym sukcesem, potrzebne będzie wsparcie w postaci sprawdzonych środków czystości.

W przedświątecznych porządkach w domu pomogą sprawdzone środki czystości marki Gold Drop. 123rf.com / zinkevych

Polegające na czyszczeniu przedświąteczne porządki można rozplanować, dzieląc dom na kilka sfer, którym z pewnością przyda się mycie i odświeżenie w ostatnich tygodniach mijającego roku. To przede wszystkim armatura w kuchni, meble, podłogi/ściany/glazury, pościele/obrusy oraz szyby. W pierwszej kolejności trzeba dobrać do nich odpowiedni rodzaj środka czystości, a następnie wybrać produkt łączący skuteczność z wygodą.

W kuchni nieczystościami, z którymi przyjdzie się zmierzyć w okresie przedświątecznym, będą głównie tłuste plamy i osady z twardej wody. Niektóre z nich to zapewne mocne zabrudzenia, a zatem uporczywe, jeśli chodzi o ich usuwanie. A ponieważ czasami najprostsze i wypróbowane przed laty rozwiązania okazują się najlepsze, to do łask wracają produkty oparte na niezawodnym occie, który świetnie radzi sobie z takimi trudnościami.

Na sklepowych półkach można znaleźć np. Gold Drop Płyn do czyszczenia z octem uniwersalny + kuchnia w formie butelki z rozpylaczem o pojemności 750 ml. Przyjazna środowisku formuła oparta na działaniu octu, skuteczność przeciwko tłustym zabrudzeniom i osadom oraz opakowanie nadające się do recyklingu to jego główne atuty. Jak sama nazwa wskazuje, można używać go do różnych powierzchni, nie tylko w kuchni.

Z kolei czyszczenie mebli należy raczej utożsamiać z pielęgnacją, czyli z bardziej subtelnym zabiegiem. Stosowane do nich środki czystości powinny delikatnie czyścić ich powierzchnie bez pozostawiania smug i matowych osadów, mieć właściwości antystatyczne (usuwające kurz i zapobiegające jego ponownemu osadzaniu się), a także nadawać im przyjemny i świeży zapach oraz niepowtarzalny połysk.

W tym przypadku receptą może okazać się Gold Wax antistatic preparat do pielęgnacji mebli drewnianych i innych powierzchni, dostępny w butelce 400 ml z rozpylaczem. Czyści on meble drewniane, w okleinie drewnianej i drewnopodobnej. Dzięki technologii nanokrzemianki nie zostawia smug i zapobiega brudom. Komponent antystatyczny usuwa kurz, a kompozycja zapachowa z nutami kwiatowo-drzewnymi odświeża.

Do czyszczenia wszystkich rodzajów powierzchni zmywalnych takich jak podłogi, ściany czy glazury nada się zaś uniwersalny płyn do mycia. Warto celować w produkty składające się w ponad 90 proc. z surowców pochodzenia naturalnego. Mile widzianym składnikiem w ich zawartości będzie mydło, dzięki któremu powierzchnie zostaną precyzyjnie wyczyszczone bez dodatkowego wysiłku i konieczności szorowania.

Jedną z opcji zakupowych może być Floor płyn uniwersalny o zapachu mydła marsylskiego. Umieszczony w butelce z zakrętką o pojemności 1,5 l posiada aż 97 proc. naturalnych składników. Dokładnie czyści zabrudzenia, nie wymagając większej siły po stronie użytkownika. Po jego użyciu myte powierzchnie nie wymagają spłukiwania, a zawarte w nim mydło marsylskie pozostawia świeży i piękny zapach.

Przedświąteczne porządki to też dobry moment na odświeżenie pościeli, nie wspominając już o obrusach, którymi nakrywa się świąteczne stoły. By kolory tkanin odzyskały swój nieskazitelny wygląd, opłaca się je poddać krochmaleniu, znanemu od wieków sposobowi na ich konserwację przed osadzaniem się kurzu, brudu, potu i bakterii. Wykrochmalone materiały zachowują dłużej świeżość i nie gniotą się zbyt łatwo.

Do przeprowadzenia tego procesu, zarówno metodą ręczną, jak i w pralkach automatycznych, można wykorzystać nowoczesny płyn Ługa krochmal w opakowaniach o pojemności 500 ml, 750 ml lub 5 l. Poprawia on biel i ożywia kolory tkanin lnianych, bawełny i tkanin z domieszką tworzyw sztucznych. Dostępny w dwóch wersjach zapachowych środek do krochmalenia pozostawia na tkaninach przyjemny i świeży zapach.

Do mycia okien, luster i innych szklanych powierzchni wskazane są środki czystości, które szybki czas działania połączą z szybkim wysychaniem. Powinny one usuwać nawet najtrwalszy, zaschnięty brud, a wyczyszczone powierzchnie pozostawiać błyszczące bez konieczności polerowania. Dobrze, by ich skład zawierał silikon. Ułatwia on bowiem czyszczenie szyb (płyn łatwiej rozprowadza się po powierzchni i nie pozostawia smug).

O właśnie silikon został wzbogacony Window Plus płyn do mycia szyb i luster. Można nim czyścić również płytki ceramiczne, powierzchnie ze stali nierdzewnej czy glazurę. Płyn dostępny jest w czterech wersjach: Ammonium (z amoniakiem i alkoholem), Spring flower (z octem i alkoholem) Lemon & Exotic Flower (z nanocząsteczkami, o zapachu cytrynowo-kwiatowym) i Lemon fresh (z alkoholem, o zapachu cytrynowym).

Niewątpliwie ze środkami czystości o wysokich walorach użytkowych i z najwyższej jakości składnikami rosną szanse na to, by jak najwięcej miejsc w domu odzyskało swój blask. Nie należy jednak zapominać o tym, że przedświąteczne porządki to nie wyścig na perfekcyjnie posprzątane cztery ściany, w których wszystko będzie lśniło jak nowe. Warto zachować zdrowy balans i sprzątać z troską o własny komfort i samopoczucie.