Makabryczne ustalenia ws. zbrodni w Puszczykowie. To co zrobił sprawca, nie mieści się w głowie

Adam Nowiński

W sobotę 18 listopada podpoznańskim Puszczykowem wstrząsnęła wiadomość o znalezieniu w jednym z mieszkań przy ulicy Poznańskiej ciał 29-latki i jej dwóch córek w wieku 4 lat i półtora roku. Mundurowi zatrzymali 42-letniego męża kobiety i ojca dzieci. Miał on sam zgłosić się do służb i przyznać do tego, co zrobił. Teraz na jaw wychodzą makabryczne ustalenia dot. zbrodni.