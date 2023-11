Pogoda w tym tygodniu boleśnie nas zaskoczy! Nawet kilkanaście stopni mrozu

W rozpoczynającym się tygodniu czeka nas bardzo zmienna pogoda: w najnowszych prognozach kilkunastostopniowym mrozom towarzyszą epizody ocieplenia. Wiadomo też, kiedy do większej części Polski wróci śnieg.

W poniedziałek w całym kraju czeka nas duże zachmurzenie, a w wielu miejscach – zwłaszcza na południowym zachodzie – będzie padał deszcz. Na opady śniegu liczyć mogą jedynie mieszkańcy terenów górskich oraz północno-wschodniej Polski. W tym ostatnim regionie możliwe będą jednak również okresowo marznące opady deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Temperatura maksymalna wyniesie 5-10 st. C, chłodniej będzie na północnym wschodzie: od –2 do 4 st. C.

Chłodniej zrobi się natomiast we wtorek. Słupki rtęci pokażą maksymalnie od –3 st. C na północnym wschodzie, przez około 3 st. C w centrum kraju, aż po 8 st. C na południowym zachodzie. Na Mazowszu i Lubelszczyźnie miejscami może wystąpić gołoledź.

Jak podaje IMGW, w nocy z wtorku na środę zrobi się naprawdę mroźnie. Na północnym wschodzie Polski temperatura spadnie do poziomu od –11 st. C do –6 st. C.

W drugiej części tygodnia czeka nas zmienna pogoda. W środę, za sprawą klinu wyżowego, zachmurzenie będzie zazwyczaj małe i umiarkowane – tylko na północy kraju po południu możliwe będzie okresowo duże zachmurzenie z opadami deszczu i śniegu. Temperatura wyniesie od –3 st. C na północnym wschodzie do 2 st. C na zachodzie i do 4 st. C nad morzem.

Już w czwartek nad naszym krajem pojawi się głęboki niż z układem frontów. W nocy jeszcze będzie mroźno, ale w ciągu dnia napłynie ciepła masa powietrza. Temperatury w ciągu dnia będą dodatnie, na północnym zachodzie termometry mogą pokazać nawet 10 st. C.

W piątek z powrotem zacznie napływać do Polski chłodniejsze powietrze. Niemal w całym kraju pojawią się przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, które na północy i w górach będą przechodzić w śnieg. Jak podają synoptycy IMGW, w ciągu dnia temperatura będzie... spadać po stosunkowo ciepłej nocy. Maksymalne wskazania termometrów mają wynieść 4-8 st. C i wystąpić przed południem.

W sobotę i niedzielę Polska prawdopodobnie znajdzie się na skraju niżu w chłodnym powietrzu arktycznym. W większości kraju będzie pochmurno, wystąpią też opady śniegu. Temperatura maksymalna ma wynieść od –1 st. C do 3 st. C. W sobotę możliwe będzie wystąpienie zawiei śnieżnych.