Sting wystąpi na dwóch koncertach w Polsce! Wiadomo, kiedy ruszy sprzedaż biletów

Sting, który często gości w Polsce, znów postanowił odwiedzić kraj nad Wisłą. W 2024 roku były muzyk The Police zagra aż dwa koncerty. Sprzedaż biletów na wydarzenia ruszy lada dzień.

Dwa koncerty Stinga w Polsce w 2024 roku. Kiedy sprzedaż biletów? Fot. Andrew Medichini / Associated Press / East News

Dwa koncerty Stinga w Polsce - kiedy i gdzie?

Sting zapowiedział na przyszły rok dwa duże koncerty w Polsce. Jeden z nich odbędzie się 6 czerwca w Ergo Arenie, która mieści się na granicy Gdańska i Sopotu; drugi zaś 7 czerwca w Atlas Arenie w Łodzi.

Na czerwcowe koncerty ruszą dwie przedsprzedaże biletów. Klienci i osoby zainteresowane ofertą Citi Handlowy będą mogli kupić wejściówki w środę (22 listopada) o godz. 10. Klienci Ticketmaster mogą dokonać zakupu tego samego dnia, ale o godz. 12.

Sprzedaż ogólna, czyli dla osób, których nie wymieniono wyżej, wystartuje za to w piątek (24 listopada) o godz. 10 na stronie Live Nation Polska.

"W tym roku jeszcze nie było"; "Ten to ma zdrowie"; "Najwyższy czas, żeby w końcu przyjechał do Polski"; "Chyba jedyny muzyk, który jest co roku w Polsce" – komentują zapowiedź koncertu Stinga internauci. Dotąd Sting wystąpił w Polsce aż 11 razy.

Jak pisaliśmy już w naTemat, Sting to pseudonim artystyczny brytyjskiego muzyka Gordona Matthew Sumnera. Słuchacze z całego świata z pewnością kojarzą go z wokalu i gry na gitarze basowej w zespole rockowym The Police. Razem z kolegami z kapeli skomponował takie kawałki jak "Every Breath You Take", "Roxanne", "Message In A Bottle" oraz "De Do Do".

Swoją solową karierę rozpoczął w 1985 roku – wydał wówczas pierwszy album studyjny zatytułowany "The Dream of the Blue Turtles". Dwa lata później światło dzienne ujrzała płyta "...Nothing Like The Sun", która pokryła się platyną na wyspach brytyjskich i w Stanach Zjednoczonych.

W latach 90. XX wieku brytyjski artysta zdobył jeszcze większą sławę po tym, jak jego utwory wykorzystano w filmach "Zabójcza broń 3" i "Leon Zawodowiec". Chodzi oczywiście o piosenki "It's Probably Me" i "Shape of My Heart". W 1999 roku swoją premierę miał także kawałek "Desert Rose".

Ed Sheeran też zagra w Polsce dwa koncerty

Ed Sheeran miał początkowo zagrać tylko jeden koncert: w Gdańsku 12 lipca 2024 roku. Wydarzenie odbędzie się w Polsat Plus Arena i zacznie się o 18:00. Na supporcie zagra Calum Scott. Ed Sheeran w zaproszeniu nagranym specjalnie dla polskich fanów mówi, że pierwszy raz będzie w Gdańsku i nie może się doczekać tego koncertu.

Fani, którzy nie załapali się na pierwszy koncert, dostali niedawno drugą szansę. "Aby umożliwić jeszcze większej liczbie fanów uczestnictwo w tym muzycznym wydarzeniu, Ed Sheeran zdecydował się na dodatkowy występ! Druga data koncertu została ustalona na sobotę, 13 lipca 2024 roku i będzie to kolejna okazja, by doświadczyć niezapomnianego występu jednego z największych artystów współczesnej muzyki" – czytamy w informacji prasowej.