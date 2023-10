Ed Sheeran zagra w Polsce nie jeden, a dwa koncerty. Pierwszy wyprzedał się, więc muzyk dorzuca datę

Bilety na przyszłoroczny koncert Eda Sheerana w Gdańsku rozeszły się jak świeże bułeczki. Brytyjski muzyk postanowił jednak nie zawieść pozostałych fanek i fanów i zagra jeszcze raz w Polsce. Dzień później. Sprzedaż biletów na dodatkowy koncert ruszy jeszcze w tym tygodniu.

Ed Sheeran zagra nie jeden, a dwa koncerty w Polsce w 2024 r. Fot. Empics Entertainment/EAST NEWS

Ed Sheeran w przyszłym roku najpierw zagra w Azji i na Bliskim Wschodzie, a następnie przeleci do Europy. Wszystko w ramach "+-=÷x tour", zwanej też "Matematyczną trasą"). Będziemy mogli posłuchać najświeższych utworów z albumów '-ʼ (Subtract) oraz "Autumn Variation", ale pewnie i innych największych przebojów.

Ed Sheeran zagra dwa koncerty w Polsce w 2024 roku: 12 i 13 lipca w gdańskiej Polsat Plus Arenie

Początkowo miał zagrać tylko jeden koncert: w Gdańsku 12 lipca 2024 roku. Wydarzenie odbędzie się w Polsat Plus Arena i zacznie się o 18:00. Na supporcie zagra Calum Scott. Ed Sheeran w zaproszeniu nagranym specjalnie dla polskich fanów mówi, że pierwszy raz będzie w Gdańsku i nie może się doczekać tego koncertu.

Sprzedaż biletów na koncert Eda Sheerana ruszyła w czwartek, 26 października, o godzinie 10:000 na stronie eventim.pl (to jedyne autoryzowane miejsce, w którym można kupić wejściówki). Jeden klient mógł kupić maksymalnie sześć biletów.

Ceny biletów były niższe niż ceny wejściówek na koncerty m.in. Beyoncé czy Harry'ego Stylesa. To zaskoczyło niektórych fanów, zwłaszcza że Sheeran jest obecnie w czołówce największych światowych gwiazd pop. Ile kosztowały bilety?

Bilety na płytę kosztowały 444 zł, co jest naprawdę atrakcyjną ceną w porównaniu z biletami na płytę u wspomnianej Beyoncé (w pierwszej puli kosztowały ponad 1000 zł, potem spadły do ponad 500 zł) czy u Taylor Swift, która wystąpi na trzech koncertach w sierpniu w Warszawie. Swifties za takie same miejsca musieli zapłacić od 519 zł, z kolei przód płyty był wydatkiem rzędu 669 zł i wyżej.

A trybuny na koncercie Eda Sheerana? Tu było jeszcze taniej, bo bilety na górne trybuny kosztują 344 zł. Cena miejsc na dolnych trybunach jest taka sama jak na płycie (444 zł). Nic więc dziwnego, że licząca ponad 40 tys. miejsc Polsat Plus Arena została w tak krótkim czasie całkiem wyprzedana.

Sprzedaż biletów na drugi koncert Eda Sheerana ruszy w czwarek, 2 listopada o 11:00

Fani, którzy nie załapali się na pierwszy koncert (lub chcą na niego iść dwa dni z rzędu), dostają teraz drugą szansę.

"Aby umożliwić jeszcze większej liczbie fanów uczestnictwo w tym muzycznym wydarzeniu, Ed Sheeran zdecydował się na dodatkowy występ! Druga data koncertu została ustalona na sobotę, 13 lipca 2024 roku i będzie to kolejna okazja, by doświadczyć niezapomnianego występu jednego z największych artystów współczesnej muzyki" – czytamy w informacji prasowej.

Bilety na sobotni koncert, czyli ten 13 lipca 2024 r., będą dostępne w sprzedaży w czwartek 2 listopada o godzinie 11:00 na stronie eventim.pl. Również i w tym wypadku gościem specjalnym będzie Calum Scott, impreza ruszy o 18:00 i tak samo jak poprzednio, każdy może kupić maksymalnie sześć biletów. Uwaga, bo jest pewien haczyk.

"Wszystkie bilety zakupione w ramach jednego zamówienia będą spersonalizowane na jedną osobę, zgodnie z danymi podanymi w procesie zakupu. Wchodząc na wydarzenie będziecie musieli wejść razem z osobą, której dane znajdują się na bilecie. Prosimy o rozważny zakup, gdyż nie ma możliwości późniejszej zmiany danych" – podkreśla Eventim.

Przypomnijmy, że Ed Sheeran pierwszy raz grał w Polsce w 2015 roku na warszawskim Torwarze. Trzy lata później znów odwiedził stolicę na podwójnym koncercie dzień po dniu: 11 i 12 sierpnia 2018 r. na PGE Narodowym. Ostatni raz był u nas 25 sierpnia 2022 roku, również w Warszawie.