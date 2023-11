Iga Świątek relaksowała się na Malediwach. Pochwaliła się zdjęciami z rajskich wakacji

Ostatnio Iga Świątek, która po raz pierwszy w karierze wygrała WTA Finals, ponownie objęła tytuł pierwszej rakiety. Po wywalczeniu 68. zwycięstwa w tym sezonie Polka udała się na zasłużony urlop. Tenisistka spędzała wakacje w egzotycznym raju. Najlepsza zawodniczka na świecie opublikowała w mediach społecznościowych zachwycające zdjęcia z tego miejsca.

Iga Świątek wypoczywała na Malediwach. Dodała zdjęcia z rajskich wakacji Fot. Instagram.com / @iga.swiatek

Iga Świątek wypoczywała na Malediwach. Dodała zdjęcia z rajskich wakacji

Iga Świątek zakończyła sezon tenisowy w imponującym stylu. W turnieju WTA Finals w Cancun w Meksyku nie straciła nawet jednego seta, a w finale w ciągu zaledwie godziny rozprawiła się z Jessicą Pegulą.

Polka zakończy rok z dorobkiem 9295 punktów w rankingu WTA, obejmując ponownie tytuł pierwszej rakiety. Drugie miejsce zajmuje Białorusinka, Aryna Sabalenka z wynikiem 9050 pkt.

Natychmiast po zakończeniu turnieju, Świątek udała się na zasłużony urlop. Wraz ze swoim ojcem Tomaszem jako cel podróży wybrali malownicze Malediwy. W poniedziałek (20 listopada) tenisistka podzieliła się z fanami urzekającymi zdjęciami z tego egzotycznego miejsca.

"Malediwy. To jeden z najfajniejszych wyjazdów na jakich byłam, a podróżuję całkiem sporo" – podkreśliła liderka światowego rankingu. "Odpoczęłam i zapamiętam ten czas na długo" – zapewniła.

22-letnia gwiazda tenisa wcześniejsze posty także poświęciła na relacjonowanie wypoczynku. "Powiem tak... długo na to czekałam i ciężko na to pracowałam. (...) Malediwy po tak intensywnym sezonie – z pięknymi plażami, przejrzystą wodą, świetnym jedzeniem i snorkelingiem to strzał w dziesiątkę. Jeszcze odpoczywam – powrót na kort za parę dni..." – informowała ostatnio fanów na Instagramie.

"Bardzo się cieszę, że miałam okazję mieszkać w domku na wodzie. Mimo że większość czasu trochę leniuchowałam, bo ogólnie mam dużo wysiłku fizycznego, to miałam okazję być na kilku ciekawych wycieczkach. Pierwszy raz poszłam na snorkeling, oglądałam też delfiny z łódki, więc naprawdę było wspaniale. Tak samo z jedzeniem. Trochę sobie pofolgowałam, więc mam nadzieję, że to nie wpłynie na okres przygotowawczy, ale myślę, że to, że miałam okazje spędzić tutaj trochę czasu, da mi energię do tego, żeby pracować jeszcze ciężej" – pisała Iga.

Świątek ma przed sobą sześć tygodni intensywnych przygotowań do nadchodzącego sezonu. Tradycyjnie rozpocznie się on w Melbourne, gdzie już 14 stycznia wystartuje turniej wielkoszlemowy Australian Open.

Ile dotychczas zarobiła Iga Światek? Podsumowano majątek 22-latki

Sukces Igi Świątek w tenisie, który wymagał ciężkiej pracy, przyniósł jej znaczne korzyści finansowe. Media podają, że zarobki tenisistki, pochodzące z premii za wygrane turnieje oraz z kontraktów reklamowych, liczone są w milionach.

"Wprost" ostatnio informował, że choć zgromadzone przez 22-letnią zawodniczkę środki nie umożliwiły jej jeszcze debiutu na liście 50 najbogatszych Polek, to już teraz są imponujące.

Do tej pory w swojej karierze zawodowej Świątek zarobiła 21,51 mln dolarów, co równa się około 90,5 mln zł. Po opodatkowaniu pozostaje jej ponad 54 mln zł. Dodatkowo Iga ma na swoim koncie liczne umowy reklamowe z takimi firmami jak Oshee, Infosys, ON Running, czy VISA. "Wprost" ocenia wartość tych kontraktów na około 25 mln zł. Łącząc przychody z nagród i umów reklamowych, majątek tenisistki osiąga ok. 80 mln zł.

Warto nadmienić, że w puli nagród WTA Finals w Cancun było 9 mln dolarów, z czego aż 3 mln było przeznaczonych dla zwyciężczyni, co daje w przeliczeniu dodatkowe 12 mln złotych.