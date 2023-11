Wymowna reakcja Tuska ws. obrad Sejmu. Mówił o "krwawych scenach"

Donald Tusk pojawił się na kolejnym posiedzeniu Sejmu. Dziennikarze zadawali mu liczne pytania, a lider PO nie był zbyt rozmowy. Udzielił ostatecznie mediom bardzo krótkiej wypowiedzi ws. tego, co sądzi o trwającym posiedzeniu parlamentu. Na sali plenarnej doszło już do kilku sprzeczek i zarządzono...minutę przerwy.

Donald Tusk w Sejmie. Mówił o "krwawych scenach" w parlamencie. Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER

Tusk mocno o tym, co dzieje się podczas obrad Sejmu

– Niczego dobrego się po PiS nie spodziewałem – stwierdził krótko Donald Tusk, pytany o ocenę pierwszej godziny kolejnego posiedzenia Sejmu.

I dodał: – Państwo możecie spodziewać się prawdopodobnie dużo bardziej krwawych scen w wykonaniu partii, która przegrała.

Przypomnijmy: kolejne posiedzenie Sejmu od początku jest pełne drobnych sprzeczek między posłami obecnymi na sali plenarnej. Głos chciał zabrać m.in. Marek Suski z PiS. – W jakim trybie chce pan wystąpić, panie pośle Marku Suski? – chciał dowiedzieć się najpierw marszałek Szymon Hołownia.

Trwa kolejne posiedzenie Sejmu

Suski stał wówczas przy mównicy i chciał się wypowiedzieć. – Pan poseł w jasny sposób powiadomił mnie, że występuje jako poseł i zgłosił sprzeciw do wniosku formalnego – stwierdził marszałek i nawiązał do tego, również Andrzejowi Adamczykowi wyłączono mikrofon. Ostatecznie Marek Suski nie został dopuszczony do głosu i zszedł z mównicy.

Następnie przegłosowano wniosek formalny o przerwę, który złożył Stefan Krajewski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. "Za" głosowało 237 posłów, 209 się wstrzymało, a przeciw było 10. Przerwa trwała tylko jedną minutę. Suski ostatecznie zabrał głos, ale już zgodnie z regulaminem i nieco później.

Wracając jednak do Tuska to już podczas pierwszego posiedzenia Sejmu, nie chciał zbytnio rozmawiać z mediami.

Dlaczego Tusk nie chce rozmawiać z mediami? Nowe ustalenia

Wirtualna Polska dowiedziała się jednak ostatnio od współpracowników lidera PO, że takie zachowanie polityka wynika z ogromu pracy, jaki ma lider Platformy Obywatelskiej. – Szef pracuje kilkanaście godzin na dobę, nie ma praktycznie czasu na nic innego – usłyszał Michał Wróblewski od jednego z polityków KO.

Chodzić też ma o to, że Tusk nie chce publicznie spekulować, kto wejdzie do jego rządu ani na jakie stanowiska mogą liczyć koalicjanci. WP pisała, że Tuska to nie dziwi, ale lekko irytuje.

– Tusk uważa, że takie gadanie w mediach szkodzi wszystkim, z mediami włącznie, bo często piszą bzdury na podstawie relacji polityków, którzy niewiele wiedzą. A później wychodzą z tego wpadki – usłyszał dziennikarz WP od polityka współpracującego z Tuskiem.