Do Polski idzie tęgi mróz. Miejscami temperatura spadnie do takich wartości

Pogoda w tym tygodniu da się we znaki Polakom. W środę (22.11) im bliżej zachodu słońca tym będzie chłodniej. Temperatura spadnie w niektórych częściach kraju nawet do -10 stopni Celsjusza. Do tego dojdą jeszcze porywy zimnego wiatru.

Środa w Polsce będzie bardzo mroźna. Fot. Windy.com

Noc z wtorku na środę będzie prawdopodobnie najzimniejszą nocą w tym tygodniu. Mimo to nie będzie to jedyna noc w tym tygodniu z temperaturą poniżej zera. W ciągu najbliższych godzin najchłodniej będzie w Suwałkach: -8 stopni, w Gdańsku, Poznaniu i Łodzi: -4, i w stolicy -5 st. C.

W środę, w ciągu dnia, w połowie kraju prognozuje się lekki mróz. Na południu i w Wielkopolsce temperatury mogą oscylować w pobliżu zera. Jedynie na Pomorzu i przy zachodniej granicy będzie od 1 do 3 stopni Celsjusza.

Im dłużej po zachodzie słońca, tym będzie zimniej. Temperatura spadnie do nawet -10 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, -4 stopnie Celsjusza w centrum i 0 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej.

Mróz będzie trzymał do rana we wschodniej części kraju, w Małopolsce i na Górnym Śląsku. Z kolei na krańcach północno-zachodnich Polski będzie o wiele cieplej 6-8 st. C.

Wiatr przez całą środę będzie umiarkowany, w nocy wzrastający do dość silnego, w porywach do 50-60 km na godz., a na Wybrzeżu do 85 km na godz., z kierunków północnych, skręcający na zachodni oraz południowo-zachodni.

Prognoza na koniec tygodnia

W czwartek nad naszym krajem pojawi się głęboki niż z układem frontów. W nocy jeszcze będzie mroźno, ale w ciągu dnia napłynie ciepła masa powietrza. Temperatury w ciągu dnia będą dodatnie, na północnym zachodzie termometry mogą pokazać nawet 10 st. C.

W piątek z powrotem zacznie napływać do Polski chłodniejsze powietrze. Niemal w całym kraju pojawią się przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, które na północy i w górach będą przechodzić w śnieg. Jak podają synoptycy IMGW, w ciągu dnia temperatura będzie... spadać po stosunkowo ciepłej nocy. Maksymalne wskazania termometrów mają wynieść 4-8 st. C i wystąpić przed południem.

W sobotę i niedzielę Polska prawdopodobnie znajdzie się na skraju niżu w chłodnym powietrzu arktycznym. W większości kraju będzie pochmurno, wystąpią też opady śniegu. Temperatura maksymalna ma wynieść od –1 st. C do 3 st. C. W sobotę możliwe będzie wystąpienie zawiei śnieżnych.

