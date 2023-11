Lara Gessler i Piotr Szeląg we wrześniu 2022 roku powitali na świecie drugie dziecko, syna Bernarda. Okazuje się, że po tym ważnym wydarzeniu, świeżo upieczony tata chłopca przechodził załamanie nerwowe. Zasięgnął pomocy specjalistów i wyprowadził się na kilka dni z mieszkania.

Co działo się u Lary Gessler po narodzinach syna? fot Adam Jankowski/REPORTER

Lara Gessler o powodach wyprowadzki męża po narodzinach syna

Lara Gessler i Piotr Szeląg są szczęśliwą parą od kilku lat. Wychowują razem córkę Nenę i rocznego syna Bernarda. Jednak w ich życiu nie zawsze było kolorowo.

Parę dni po narodzinach chłopca Szeląg pojechał do jednego z warszawskich hoteli. Był tam sam. "Chwilowo robię przerwę w byciu sam ze sobą i wracam stęskniony do Lary i dzieci. Dziękuję Laro, że rozumiesz moje potrzeby i mnie wspierasz. Dziękuję Magdo, że pomagasz mi tam, gdzie potrzebuję – bez zbędnych pytań" – pisał wówczas zięć gwiazdy "Kuchennych rewolucji".

Wpis prawnika wzbudził sporo emocji. Niektórzy byli pozytywnie zaskoczeni tym, że w związku Gessler i Szeląga na pierwszym miejscu jest dawanie sobie przestrzeni, dbanie o własne samopoczucie i potrzeby. Inni ocenili, że to egoistyczne ze strony mężczyzny, że zostawił żonę tuż po porodzie.

Lara Gessler w jednym z najnowszych wywiadów odniosła się do tej sprawy. Zdradziła, że w tle były problemy ze zdrowiem psychicznym Piotra.

– To nie była wyprowadzka (...) Miał załamanie nerwowe, to się może zdarzyć każdemu, częściej mówimy o baby bluesie w przypadku porodu kobiet, ale facetom też się to zdarza – zaznaczyła.

– To też jest tak, że jest jakaś rola nowa do spełnienia, w tym wypadku fakt bycia ojcem dla syna i każdego to czasami dopada, a fakt jest taki, że po covidzie zdrowie psychiczne siadło bardzo i ja tutaj mimo tego, że były różne komentarze na ten temat, to my jesteśmy rodziną na dobre i na złe, jesteśmy po to, aby się wspierać, ja też mam gorsze momenty i wtedy Piotr mnie wspiera, tylko nie wszystko jest zawsze tak chwytliwe i tak spektakularne, żeby to tak rozdmuchać – mówiła w rozmowie z Moniką Maszkiewicz ze Świata Gwiazd.