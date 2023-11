Znów skandal w Kościele. Ksiądz uciekł do Włoch i wziął ślub z licealistką

Katolicki ksiądz Alexander Crow z hrabstwa Mobile w Alabamie wdał się w romans z uczennicą liceum, z którą uciekł do Europy. Okazuje się, że 30-latek "uregulował już swoją sytuację" i wrócił do kraju... z 18-letnią żoną i bez koloratki. Byłego kapłana poszukiwały amerykańskie organy ścigania, po tym jak rodzice nastolatki wnieśli przeciwko niemu zarzuty.

Historia Alexandra Crowa z Alabamy wzbudziła niemałe poruszenie w amerykańskim Kościele. Po ucieczce do Włoch z uczennicą, z która wdał się w romans, 30-latka objęło dochodzenie lokalnej archidiecezji.

Okazuje się, że mężczyzna "uregulował już swoją sytuację". Crow poślubił 18-letnią już absolwentkę McGill-Toolen High School, zdjął koloratkę i wrócił do Stanów Zjednoczonych.

Egzorcysta miał romans z licealistką. Uciekli do Włoch

Młodego kapłana poszukiwały amerykańskie organy ścigania po tym, jak w trakcie swojej posługi wdał się w romans z uczennicą szkoły, w której pracował.

Według "Guardiana", po ucieczce pary do Europy katolicka archidiecezja Mobile wydaliła Crowa ze stanu duchownego. Kościelne władze zarzuciły mu "zachowania niegodne księdza". Za czasów swojej posługi ksiądz specjalizował się w egzorcyzmach.

Jak przekazał TVN Alex Crow w młodości czuł się nękany przez złe siły, a zdrowie miał odzyskać właśnie przy pomocy egzorcyzmów. To te doświadczenia skłoniły go do rozpoczęcia posługi kapłańskiej.

Z informacji redakcji wynika, że para wzięła ślub tuż przed ucieczką do Europy. Crow utrzymywał, że wyjazd nakazał mu sam Bóg.

Rodzice nastolatki wnieśli zarzuty

Rodzice uczennicy Mc-Gill Toolen, gdzie Crow był wolontariuszem, nic nie wiedzieli o ucieczce córki do Włoch. Gdy wszystko wyszło na jaw, złożyli w biurze szeryfa hrabstwa Mobile zarzuty wobec księdza. Uważali, że egzorcysta, który pracował z nastolatkami, dopuścił się niewłaściwego zachowania na tle seksualnym.

W listopadzie miejscowa prokuratura okręgowa uwolniła Crowa od zarzutów. Duchowny wrócił z żoną do kraju. Po przesłuchaniu dziewczyny śledczy zdecydowali, że byłemu księdzu nie zostaną przedstawione żadne zarzuty.

Wiadomo, że nastoletnia małżonka odmówiła odpowiedzi na pytania prokuratury i wyjawiła żadnych szczegółów swojej podróży z Crowem. W opinii śledczych nie sprawiała jednak wrażenia ofiary.

"Wyglądała na zdrową i zapewniła, że jest bezpieczna. Nie mamy wystarczających dowodów, aby na tym etapie postawić zarzuty popełnienia przestępstwa. Dlatego też to dochodzenie jest obecnie zamknięte" – czytamy w oświadczeniu prokuratury.

"WP" dodaje, że w toku śledztwa znaleziono list, który duchowny wysłał do dziewczyny w Walentynki, kiedy miała jeszcze 17 lat. Minimalny wiek zawarcia małżeństwa w Alabamie to 16 lat.

Afera w parafii w Karlinie

Na początku roku pisaliśmy w naTemat o innym, domniemanym romansie księdza z parafianką, który miał wydarzyć się w parafii św. Michała Archanioła w Karlinie Według doniesień parafian, duchowny wszedł w romans, a biskup miał ukryć go w innej parafii. Do sprawy odniósł się rzecznik kurii, który oświadczył, że każdy ma prawo do "jakiejś swojej prywatności".

Dowodem na romans księdza Dariusz R. mogą być wiadomości i zdjęcia opublikowane w mediach społecznościowych. O niewłaściwym zachowaniu wikarego, parafianie z Karlina mieli dowiedzieć się już w grudniu 2021 r. Wtedy jedna z mieszkanek miejscowości miała opublikować w internecie zdjęcie z duchownym, które mogło być dowodem na to, że łączy ich intymna relacja.

Po tej sytuacji inna parafianka poinformowała biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego, że wikary ma romans. Biskup Edward Dajczak zdecydował o usunięciu ks. Dariusza R. z parafii. W połowie 2022 r. był już wikariuszem w Sławnie.

