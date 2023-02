Ksiądz oskarżany o romans z parafianką. Jest wymowna reakcja kurii

redakcja naTemat

W parafii św. Michała Archanioła w Karlinie doszło do afery z udziałem księdza. Niektórzy z parafian uważają, że duchowny wszedł w romans, a biskup miał ukryć go w innej parafii. Rzecznik kurii przekonuje z kolei o "prawie do prywatności".