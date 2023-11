Rozenek-Majdan przemówiła w Sejmie. Zapowiedziała kolejny projekt ustawy

Małgorzata Rozenek-Majdan od wielu lat walczy z refundacją metody walki z niepłodnością. Gwiazda telewizji TVN dziś ponownie przemówiła w Sejmie. W trakcie swoje wystąpienia zapowiedziała kolejny projekt obywatelski.

Rozenek-Majdan przemówiła w Sejmie drugi raz. Zapowiedziała kolejny projekt Fot. youtube.com / @naTemat

W środę 22 listopada Małgorzata Rozenek-Majdan ponownie zagościła w budynku przy ulicy Wiejskiej, gdzie odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy "Tak dla in vitro". Zakłada ona refundację procedury in vitro z budżetu państwa.

– Miejmy nadzieję, że to będzie pierwsza ustawa, którą ten Sejm uchwali. Ta metoda jest w 100 proc. etyczna i wystarczy na jej temat trochę poczytać (...) Mamy dramatyczne wyniki dzietności i ważne jest, żeby wokół tego coś robić – powiedziała Rozenek-Majdan w rozmowie z TVN24.

Rozenek-Majdan przemówiła w Sejmie. Zapowiedziała kolejny projekt

Przypomnijmy, że Rozenek-Majdan po raz pierwszy w Sejmie pojawiła się 16 czerwca. Teraz w środę 22 listopada, po niemal pół roku ponownie pojawiła się w budynku przy ulicy Wiejskiej, by zabrać głos w ważnym dla niej temacie.

– To ważny dzień. Ważny dlatego, że wyraźnie pokazuje, że teraz żyjemy w państwie, które bardzo poważnie traktuje obietnice złożone swoim wyborcom i nie lekceważy głosu społecznego. Ta historyczna frekwencja, która była w ostatnich wyborach dała obecnemu sejmowi bardzo silny mandat do realizowania woli obywatelskiej – zaczęła.

Oprócz tego, że dziennikarka nawiązała do frekwencji w wyborach parlamentarnych, wspomniała o Polakach, którzy popierają tę metodę walki z bezpłodnością.

– Ponad 70% polskiego społeczeństwa popiera nie tylko metodę in vitro, ale również jej refundowanie z budżetu państwa. Gdy stałam tu pięć miesięcy temu, miałam świadomość, że za chwilę rozpocznie się bardzo brutalna kampania wyborcza i że w poprzednim sejmie projekt nasz obywatelski może nie znaleźć szczęśliwego zakończenia. Tym bardziej doceniam to, że pięć miesięcy później stoję tutaj znowu, mając szansę, żeby ogłosić, że to państwo, rządząca obecnie większość mówi wprost do obywateli: słuchamy waszego głosu i szanujemy ten głos – podkreśliła.

W trakcie swojego przemówienia żona Radosława Majdana postanowiła podziękować Ewie Kopacz, Agnieszce Pomaskiej i Donaldowi Tuskowi.

– Wszyscy ci ludzie dobrze rozumieją, że refundowanie in vitro jest przede wszystkim wyrównaniem szans dla wszystkich, do tego, żeby zostać rodzicami – przyznała. Po chwili wróciła wspomnieniami do dni, kiedy mimo niesprzyjającej pogody wraz z innymi politykami zbierali podpisy.

– Mnóstwo osób było zaangażowanych do zbierania tych podpisów. Często osoby, które nas wspierały miały już swoje dzieci, ba miały nawet wnuki – mówiły nam wprost – ten projekt nie tylko daje szanse na zostanie rodzicami, ale przede wszystkim jest symbolem powrotu do normalności. W imieniu tych wszystkich osób chciałam wam podziękować – kontynuowała.

Kończąc swoje przemówienie, prezenterka zapowiedziała kolejny projekt obywatelski, nad którym rozpoczęto prace. "Pracujemy nad kolejnym projektem obywatelskim, tym razem dotyczącym mowy nienawiści i hejtu" – podsumowała Małgorzata Rozenek-Majdan.