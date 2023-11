Kluczowe losowanie dla Biało-Czerwonych. Polska poznała swoich rywali w barażach do Euro 2024

W barażach do mistrzostw Europy powalczy 12 reprezentacji, które będą grały o ostatnie trzy miejsca fazy pucharowej turnieju, który zostanie rozegrany w Niemczech. Polska na pewno trafi do grupy A, a jej rywalką w półfinałowym starciu będzie drużyna Estonii. Na kogo trafimy w finale? Oto wyniki losowania.

Polska zagra z Estonią, a potem, jeśli wygra, z Walią lub Finlandią. Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER

Definicyjnie baraże w piłce nożnej to dodatkowa seria spotkań, które kwalifikują daną drużynę do gry w wielkiej imprezie. W przypadku Euro 2024 uprawnione do walki w barażach będzie dwanaście drużyn, które odpadną z bezpośrednich eliminacji.

Zostaną one podzielone na trzy grupy. W ścieżce A będą sklasyfikowane cztery najlepsze drużyny z Ligi Narodów, które rywalizowały w Dywizji A. Na pewno nie zobaczymy tam Hiszpanii, Portugalii, Belgii i Węgier, bo one zapewniły sobie bezpośredni awans do ME.

Polska też grała w Dywizji A, w której zajęła 11. miejsce i na pewno znajdzie się w ścieżce A. Reprezentacja Polski w historii już raz grała w barażach. W eliminacjach do MŚ w 1958 r. w grupie Biało-Czerwoni zgromadzili tyle samo punktów co ZSRR. Ostatecznie jednak to Sowieci pojechali na mundial w Szwecji.

Z kim zagra Polska w barażach?

Na pewno wiadomym jest już, że w pierwszym meczu, półfinałowym, reprezentacja Polski zmierzy się z Estonią. Spotkanie to zostanie rozegrane 21 marca 2024 roku. Jeśli je wygramy, na kogo trafimy w finale?

Ścieżka A

Półfinał: 21.03.2024 w Warszawie Polska - Estonia

Finał: zwycięzca meczu Polska / Estonia - zwycięzca meczu Walia / Finlandia Ścieżka B

21.03.2024

Ukraina - Bośnia i Hercegowina

Islandia - Izrael

Ścieżka C

21.03.2024

Gruzja - Luksemburg

Grecja - Kazachstan

Czy Polska ma szanse na grę na Euro 2024?

Estonia (118 miejsce) oraz Finlandia (62 miejsce) są drużynami niżej rozstawionymi w rankingu FIFA niż Polska (31 miejsce). Kadrę Michała Probierza wyprzedza natomiast Walia (28 miejsce).

Taki układ daje jednak realną szansę Polsce na awans do ME, ale podobnie mówiono przed startem eliminacji, kiedy poznaliśmy skład grupy E...

