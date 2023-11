Policja z Gostynia szuka Weroniki Dominiczak. Dziewczyna ostatni raz kontaktowała się z rodziną pod koniec października. Nie można wykluczyć, że jest z matką i jej partnerem, którzy mieli wcześniej problemy z prawem i nadal są poszukiwani przez policję.

Weronikia Dominiczak zaginęła. W tle problemy z prawem jej matki. Fot. Policja

Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu prowadzi poszukiwania za zaginioną 14-letnią mieszkanką Piasków. Weronika Dominiczak ostatni raz nawiązała kontakt telefoniczny z rodziną 31 października 2023 roku.

Tajemnicze zaginięcie Weroniki Dominiczak

Jak przekazała policja, małoletnia we wrześniu razem z mamą i jej konkubentem opuściła swoje miejsce zamieszkania.

Rysopis zaginionej:

wiek z wyglądu 17 lat,

krępa budowa ciała,

wzrost około 170 cm,

włosy długie, proste koloru czerwonego,

oczy niebieskie,

uszy normalne,

uzębienie pełne,

nos prostolinijny.

Fot. Policja.

W przypadku uzyskania informacji na temat zaginionej lub jej napotkania, policja prosi o kontakt z Komendą Powiatową w Gostyniu pod numerem telefonu: 47 77 25 211 lub 47 77 25 304.

Ze sprawą ma wiązać się rodzina dziewczyny

Jest jednak coś więcej w tej sprawie. Jak podaje gostyn.24.pl, dziewczynka może przebywać z matką i jej konkubentem, którzy są podejrzani o oszustwa, a być może także o przywłaszczenie mienia.

Chodzi o parę, których imiona i nazwiska, a także zdjęcie, opublikowała na Facebooku wypożyczalnia Tom-Car z miejscowości Ustroń.

"W tej właśnie firmie mieli wynająć volkswagena passata i do dziś go nie zwrócili. Wypożyczalnia napisała wprost, że ten samochód został im skradziony. Wcześniej ta sama para miała wynająć auto w Lesznie i sprzedać je w Rybniku" – czytamy w artykule portalu.

Co więcej, na profilu Spotted Gostyn24 pojawił się również post, że w hotelu dla psów w Skoczowie jest nieodbierany zwierzak. Jednak, kiedy opublikowano zdjęcie rzekomej właścicielki, wyszło na jaw, że to ta sama kobieta, z którą związana jest sprawa kradzieży auta. Pies mógł również zostać skradziony.

Poruszający wpis siostry zaginionej

Głos w sprawie zabrała też siostra dziewczyny. "Nie mam z nią kontaktu od 31 października. Nie chodzi do szkoły od ponad miesiąca. Moja mama wyłączyła wszystkie telefony i kontakt nawet z nią się urwał. Boję się o Weronikę, chce aby wróciła do domu, do przyjaciół, do szkoły" – napisała w mediach społecznościowych starsza siostra zaginionej 14-latki, co cytuje portal gostyn24.pl.

"Nie wiem, co się z nią dzieje, gdzie przebywa. Proszę was o pomoc w odnalezieniu jej. Ostatni raz 19 października była widziana w Lesznie w szkole. Potem zniknęła" – dodała.

Jak wymownie zaznaczyła, wie, że "matka uśmierciła" je obie. "Natomiast ja się dobrze trzymam i każdy mnie widzi, a Weroniki już nie widać nigdzie. Wiem od koleżanki z jej klasy, że pisały ze sobą i Weronika obiecywała, że zjawi się w szkole. Wydaje mi się, że wcale nie ona to pisała tylko ktoś inny, aby nie wzbudzić podejrzeń pod kątem zniknięcia" – czytamy w tym wpisie.

Na koniec dziewczyna dodała: "Zależy mi na odnalezieniu Weroniki i sprowadzeniu ją bezpiecznie do domu".