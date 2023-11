Tajemnicze zaginięcie w Trójmieście. 23-latek wyszedł na chwilę z koncertu

Policjanci z Gdańska szukają 23-letniego Jakuba Kruta, który zaginął na początku listopada. Mężczyzna wyszedł z klubu, w którym odbywał się koncert, i już do niego nie wrócił. W środku zostawił kurtkę, telefon i dokumenty. Mundurowi apelują o pomoc.

Jakub Krut zaginął. Gdzie jest 23-latek z Gdańska? Fot. Facebook / Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Jakub Krut po raz ostatni był widziany 5 listopada w klubie B90 przy ul. Elektryków w Gdańsku. 23-latek bawił się tam na koncercie metalowych zespołów, m.in. Furia, Owls Woods Graves i Krzta. Jak informuje portal Trojmiasto.pl, wydarzenie to przyciągnęło blisko tysiąc osób.

Jakub Krut zaginął. Gdzie jest 23-latek z Gdańska?

W pewnym momencie Jakub wyszedł na papierosa i już nie wrócił do klubu. W środku zostawił kurtkę, telefon i dokumenty. Mężczyzna ma 23 lata, ok. 180 cm wzrostu, lekko przygarbioną sylwetkę i kręcone włosy sięgające do ramion. Na ręce ma też charakterystyczny tatuaż. Jest szczupłej budowy ciała.

Jak informują policjanci z Gdańska, w dniu zaginięcia miał też wąsy, brodę i kolczyk w nosie. Trojmiasto.pl podaje też, że Jakub Krut ubrany był w charakterystyczną czerwoną bluzę z logo zespołu Katharsis. W poszukiwania zaangażowali się także uczestnicy koncertu i artyści, którzy na nim występowali.

"Osoby, które rozpoznają mężczyznę ze zdjęcia i mają informacje na temat jego miejsca pobytu, proszone są o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji VIII w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 245B. Tel. 47 741 68 22 lub pod numerem alarmowym 112. Informacje można przesłać na adres poczty elektronicznej [email protected]" – przekazano w komunikacie KMP w Gdańsku.

– Kuba poszedł na ten koncert przede wszystkim zobaczyć Furię, która jest jednym z jego ulubionych zespołów. Był podekscytowany, że zobaczy ich na żywo. Oni grali na samym końcu, a on wyszedł podczas występu jednego z wcześniejszych artystów – powiedziała portalowi siostra zaginionego.

– Rozważamy wszystkie wersje poza samobójstwem. Z Kubą był zawsze doskonały kontakt, on był bardzo zżyty z naszą mamą, dzwonił codziennie, o wszystkim nam mówił. W ostatnim czasie w życiu zaczęło mu się bardzo dobrze układać – dodała.

Policjanci wykorzystali do poszukiwań psy tropiące. Podjęły trop, ale to nie przyniosło efektów. Sprawdzono też szpitale i nagrania z monitoringu. – W poszukiwania zaangażowani są też policjanci z komisariatu wodnego, którzy kontrolują nabrzeża oraz akweny – przekazał Mariusz Chrzanowski z gdańskiej komendy.

Nowe działania śledczych ws. zaginięcia Iwony Wieczorek

Przypomnijmy w tym miejscu, że w ostatnim czasie śledczy podjęli nowe działania ws. poszukiwań Iwony Wieczorek, gdańszczanki, która zaginęła w tajemniczych okolicznościach latem 2010 roku.

Pod koniec września prokuratura ujawniła, co dzieje się ze śledztwem i jakie plany ma w najbliższym czasie specjalna jednostka Archiwum X, która mieści się w Małopolskim Wydziale Zamiejscowym Departamencie do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

PK poinformowała portal Interia, że Archiwum X "wykorzystuje nowe technologie oraz wiedzę najbardziej doświadczonych polskich i zagranicznych biegłych oraz różnych instytucji badawczych". "Prokuratorzy z Archiwum X podejmą czynności zmierzające do szczegółowego odtworzenia i ustalenia przebiegu zdarzeń" – podano.