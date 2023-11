TVP uruchomiło telefon wsparcia od widzów. Nie do wiary, co można usłyszeć na nagraniach

Agnieszka Miastowska

A ż trudno uwierzyć, do czego posuwa się Telewizja Polska, by swoich widzów przekonać do tego, że są ofiarami niesprawiedliwej decyzji Tuska o likwidacji TVP. W ostatnim wydaniu "Wstaje Dzień" na TVP Info prowadzący poinformował widzów o specjalnym "telefonie wsparcia", na który mogą dzwonić. Potem wyemitowano nagranie. "TVP najlepsza, TVP nigdy nie kłamie!" – słychać głosy starszych ludzi.