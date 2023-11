Bez tego przeboju z "Kevina" nie ma świąt. Będziecie w szoku, ile lat miała śpiewająca go Brenda Lee

"Rockin' Around the Christmas Tree" Brendy Lee to jeden z największych świątecznych hitów. To do niego bawią się "goście" udawanej imprezy w domu "Kevina samego w domu", chociaż ten wpadający w ucho kawałek jest znacznie starszy od tego kultowego filmu: liczy sobie już ponad sześć dekad! TikTok odkrył właśnie, ile lat miała Lee, kiedy nagrała "Rockin' Around the Christmas Tree" i... będziecie w szoku. Ten ochrypły głos wcale nie należy do dorosłej kobiety.

Są takie zagraniczne przeboje, bez których nie wyobrażamy świąt: "Last Christmas" Wham!, "All I Want for Christmas Is You" Mariah Carey, "Merry Christmas Everyone" Shakin' Stevensa, "Driving Home for Christmas" Chrisa Rei... I "Rockin' Around the Christmas Tree" Brendy Lee w ścisłej czołówce.

Świąteczny utwór, który napisał Johnny Marks (autor innych bożonarodzeniowych szlagierów, jak "Rudolph the Red-Nosed Reindeer" i "A Holly Jolly Christmas"), miał premierę w 1958 roku, czyli aż 65 lat temu.

Rytmiczny utwór w stylu rockabilly od dekad rządzi w grudniu w stacjach radiowych, świątecznych składankach, firmowych imprezach. Do 2008 roku na całym świecie sprzedano ponad 25 milionów fizycznych egzemplarzy singla, był on też czwartym najczęściej ściąganym (legalnie) bożonarodzeniowym kawałkiem, a do tego doczekał się licznych coverów.

"Rockin' Around the Christmas Tree" w wersji Lee nie raz pojawiało się też w filmach, jak w nieśmiertelnym hicie "Kevin sam w domu" z 1990 roku. To właśnie tę piosenkę mały Kevin puszcza na udawanej imprezie, którą urządza w swoim domu z udziałem manekinów i tekturowego Michaela Jordana, aby odstraszyć włamywaczy. Ci, słysząc ją i widząc tańczące cienie, nie mają wątpliwości: McCallisterowie bawią się świetnie.

"Rockin' Around the Christmas Tree": ile lat miała Brenda Lee?

Ale co wiemy o śpiewającej ten hit artystce Brendzie Lee? Nie znając jej, możemy założyć po głosie, że to dorosła kobieta. Raczej jest po pięćdziesiątce, bo jej ochrypły wokal sugeruje, że mamy do czynienia z dojrzałą, doświadczoną artystką. Może nawet po sześćdziesiątce?

Nic z tych rzeczy. Niektórzy dopiero w tym roku dowiedzieli się , że w momencie nagrywania "Rockin' Around the Christmas Tree" Brenda Lee była... dzieckiem. Miała zaledwie 13 lat, co naprawdę trudno zgadnąć po jej głosie.

Pochodząca z Georgii piosenkarka, która była jednym z najpopularniejszych amerykańskich artystów w latach 60. (a dokładniej od końca lat 50.) i jedną z pierwszych gwiazd pop, które zdobyły uznanie za granicą, urodziła się 11 grudnia 1944 roku. Swoją pierwszą piosenkę, "Dynamite", nagrała w 1957 roku w wieku 12 lat. Po niej zyskała przydomek Little Miss Dynamite (Mała Miss Dynamit), bo miała wówczas zaledwie około 145 cm wzrostu, ogromną energię i mocny głos.

Była obiecującą dziecięcą artystką, dlatego to właśnie do niej zwrócił się Johnny Marks z propozycją nagrania "Rockin' Around the Christmas Tree". Kiedy Brenda Lee dostała tę propozycję, była jeszcze młodsza, co wspominała w 2013 roku w rozmowie z dziennikiem "The Tennessean".

– Miałam tylko 12 lat (sic!) i nie miałem zbyt wielu sukcesów nagraniowych, ale z jakiegoś powodu on (Marks) mnie usłyszał i chciał, żebym to zrobiła. I zrobiłam to – mówiła.

Początkowo piosenka nie była hitem, ale z biegiem lat stopniowo stawała się przebojem, a dziś jest jednym ze świątecznych klasyków. To również największy sukces w karierze Lee, która nagrała aż 29 albumów studyjnych, a w latach 60. miała łącznie aż 47 utworów na amerykańskiej liście przebojów (więcej mieli tylko Elvis Presley, The Beatles i Ray Charles), w tym hitowe "I'm Sorry", "I Want to Be Wanted", "Emotions", "Everybody Loves Me But You" czy "Losing You".

"Rockin' Around the Christmas Tree" Brendy Lee doczekało się teledysku po 65 latach

W ostatnich dniach na TikToku zaroiło się od filmików, w którym ludzie nie kryją szoku, ile lat miała Brenda Lee podczas nagrywania swojego świątecznego hitu. "Całe życie myślałam, że to śpiewa 50-letnia kobieta, wtf?", "Ale że co, 13 lat?!", "Ona miała 13 lat, kiedy to śpiewała, to niesamowite!", "Myślałem, że to starsza kobieta" – piszą zaskoczeni internauci. Niektórzy są również zdziwieni, że Lee... jest biała, bo ma "czarny" głos.

Dlaczego większość z nas dowiedziała się o tym po latach? Prawdopodobnie dlatego, że dopiero w tym roku Brenda Lee nagrała teledysk do "Rockin' Around the Christmas Tree".

Widząc 78-letnią artystkę tańczącą w czerwonej sukni, niektórzy ze zdziwieniem musieli sprawdzić, w którym roku tak naprawdę Lee się urodziła. I byli mocno zdziwieni...

Klip do "Rockin' Around the Christmas Tree", którego wałkowania właśnie zaczął się sezon, miał premierę w listopadzie, a niektórzy fani cieszą się, że po 65 latach Brenda Lee w końcu się go doczekała. Słyszymy w nim 13-letnią Brendę, ale widzimy starszą wokalistkę. Tak właśnie świętuje się 65-lecie!

