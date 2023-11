Morawiecki odchodzi w niesławie. Nawet rządowy CBOS nie ma już wątpliwości

Po dwóch kadencjach rząd Zjednoczonej Prawicy odchodzi z dość niskim poparciem. Właśnie opublikowano sondaż rządowego CBOS, który pokazał, iż gabinet Mateusza Morawieckiego popiera obecnie jedynie 32 proc. ankietowanych.

Odchodzący rząd z małym poparciem. Jest nowy sondaż CBOS. Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER

Co dokładnie pokazał najnowszy sondaż CBOS? Z badania wynika, że jedynie 32 proc. Polaków uważa się za zwolenników odchodzącego rządu Mateusza Morawieckiego (spadek o 1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania).

Polacy już nie wierzą w odchodzący rząd Morawieckiego

Z kolei aż 44 proc. ankietowanych jest jego przeciwnikami (nic się nie zmieniło od ostatniego miesiąca). Obojętne jest 21 proc. pytanych Polaków (wzrost o 2 pkt proc.). Trzy proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć" (spadek o 1 pkt proc.).

Nieco inaczej wygląda sytuacja w najnowszym sondażu poparcia politycznego dla poszczególnych partii. PiS nadal utrzymuje pierwszą pozycję, a spory spadek zaliczyła Koalicja Obywatelska.

Nowe badanie wykonała pracownia United Surveys dla Wirtualnej Polski. Wynika z niego, że na Prawo i Sprawiedliwość chęć oddania głosu zadeklarowało 31,3 proc. badanych (spadek o 1,9 pkt. proc.). Na drugim miejscu podium jest oczywiście Koalicja Obywatelska z poparciem 26,7 proc. ankietowanych. To spadek poparcia aż o 3,7 pkt proc.

Powyborcze wahnięcie w sondażach politycznych

Na trzecim miejscu znalazła się Trzecia Droga z poparciem 14,4 proc. (spadek o 1,7 pkt proc.). Lewica zanotowała wzrost poparcia. Może liczyć na głos 10,4 proc. uczestników badania (wzrost 1,9 pkt proc.).

"Do Sejmu weszłaby także Konfederacja, którą popiera obecnie 9,1 proc. respondentów – to wzrost aż o 3,1 pkt proc." – podano na stronie WP. Z kolei 2,2 proc. badanych oddałoby głos na inną partię. 5,9 proc. nie wiedziało, na kogo zagłosować.

Ekspert: Tusk już teraz powinien pokazać swój rząd

Tymczasem politolog prof. Antoni Dudek uważa, że Donald Tusk już teraz powinien przedstawić swój rząd. – Powinien ogłosić skład rządu i powinien powiedzieć, że ten rząd już zaczyna pracować, chociaż nie został zaprzysiężony przez prezydenta – wyjaśnił naszej redakcji znany politolog. I dodał: – Pan prezydent gra na czas konstytucyjnie. Wiemy, że i tak za kilka tygodni powoła ten rząd.

– Więc przedstawić ten skład i brać się do roboty – na razie bez wchodzenia do ministerstw. To jest bardzo proste – taką radę dla Tuska ma prof. Dudek. Politolog zastrzegł przy tym, że nie sądzi, żeby Tusk był w stanie to już zrobić, gdyż zdaje się, że w koalicji trwają kłótnie o poszczególne resorty. – Ten rząd wcale nie jest gotowy, jak to oficjalnie Tusk twierdzi – podsumował profesor. Więcej na ten temat piszemy w tym tekście.