Jedna z najnowszych publikacji Heidi Klum w mediach społecznościowych mogła wywołać poruszenie wśród fanów. Modelka udała się na wyścigi Formuły 1 razem z mężem. Jeszcze przed wyjściem para zrobiła sobie zdjęcie. 50-latka zaprezentowała się w mocno odważnej stylizacji.

Klum wybrała odważną stylizację. Fot. Instagram / @heidiklum

Heidi Klum aktywnie prowadzi swoje konto na Instagramie. Tam też pochwaliła się ostatnio swoim fanom, jak wystylizowała się na kolejne wyjście. Tym razem z mężem Tomem Kaulitzem udała się na luksusową randkę.

Zakochani poszli na wyścigi Formuły 1, które odbyły się w Las Vegas. Swoje miejsca mieli w loży VIP. Jednak to Heidi mogła ściągnąć na siebie uwagę uczestników wydarzenia, bowiem założyła sporo odsłaniającą kreację.

Klum prawie topless. Tak poszła na wyścigi Formuły 1

50-latka miała na sobie czarne koronkowe rajstopy, szorty w tym samym kolorze oraz kozaki za kolano. Natomiast górę stylizacji tworzyła czarna, skórzana koszula, którą modelka pozostawiła rozpiętą. Nie miała też pod spodem stanika, ani żadnej bluzki, więc biust gwiazdy był niemal całkiem odkryty.

Całość dopełniał mocny makijaż, diamentowe kolczyki, pierścionki i mała torebka.

Przypomnijmy: Heidi Klum to niemiecka modelka, prezenterka telewizyjna, producentka, projektantka mody i aktorka. Pracowała dla najbardziej prestiżowych marek świata mody. Ma na swoim koncie współprace z Victoria's Secret, a także sesje okładkowe dla największych magazynów modowych na świecie, takich jak: "Elle" czy "Vogue".

Gwiazda oprócz własnej linii ubrań i butów, stworzyła też perfumy sygnowanej swoim nazwiskiem. Próbowała również swoich sił jako aktorka. Można ją oglądać m.in. w "Diabeł ubiera się u Prady" czy "Gotowe na wszystko". Prywatnie jest w związku z Tomem Kaulitzem. Ma czwórkę biologicznych dzieci.

Dodajmy, że to nie pierwszy raz, gdy modelka pokazuje więcej ciała na Instagramie. Zaledwie w październiku wrzuciła nagie zdjęcie.

Zapozowała przed obiektywem bez ubrań na ustawionej w promieniach słońca kudłatej sofie "Cisza przed burzą, 3 dni do #heidihalloween2023. Moje motto na ten rok to: idź na całość albo idź do domu" – napisała pod fotografią.