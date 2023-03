Nagranie z Sarą James i Heidi Klum robi furorę. Modelka dała jej lekcję chodzenia na szpilkach

Sara James wyrasta na naszych oczach na międzynarodową gwiazdę. W 2022 roku było głośno o jej udziale w 17. edycji amerykańskiej wersji "Mam talent". Nastolatka z Polski podbiła nie tylko serca widzów, lecz także jury. Okazuje się, że zakolegowała się z Heidi Klum. Topmodelka ostatnio pokazała artystce, jak chodzi się na obcasach. Ta lekcja na pewno na długo pozostanie w pamięci Sary i internautów.

Heidi Klum to niemiecka modelka, prezenterka telewizyjna, producentka, projektantka mody i aktorka. Pracowała dla najbardziej prestiżowych marek świata mody. Można powiedzieć, że 49-latka jest wyjadaczką tej branży. Chodziła po wybiegach na całym świecie.

Klum bardzo lubi obcować z młodzieżą. Ma 18-letnią córkę Leni, więc nic dziwnego, że nadąża za tym, co teraz modne i na czasie. Modelka od lat jest też jurorką w programie "America’s Got Talent", gdzie w 17. sezonie w minionym roku, Sara James pobiła scenę i serca widzów.

Po każdym z występów młodej Polki topmodelka była zachwycona i oceniała, że jest szalenie utalentowana. W jednym z odcinków powiedziała nawet wprost, że ona i jej córką są wielkimi fanami Sary i jej charyzmy.

Wygląda na to, że nastolatka i jurorka talent show mają ze sobą świetny kontakt. Ostatnio widziały się w Los Angeles. Sara James śmieszkuje z Heidi Klum, co możemy zobaczyć w najnowszym poście wokalistki. Pląsają razem w rytm muzyki i uśmiechają się do kamery.

Na drugim nagraniu widać, że 14-letnia Sara pobrała od modelki lekcję chodzenia na szpilkach. Lepszej nauczycielki nie mogła sobie wymarzyć. Klum instruuję Polkę, jak zgrabnie przechodzić z prawej na lewą nogę, delikatnie wypychając biodra.

Nagrania szybko zdobyły masę polubień. Wielu pozazdrościło James, że miała okazję uczyć się od tak wielkie autorytetu w dziedzinie modelingu. "Już wierzę, że wszystko jest możliwe"; "Top model jako nauczyciel! Nie można prosić o więcej, gratulacje Sara, klasa mistrzowska Heidi jest świetna"; "Wkrótce wybiegi będą twoje"; "Kocham Heidi bo to chodząca bomba pozytywnej energii" – reagowali na filmiki z Klum.

Przypomnijmy, że kariera Sary James zaczęła się od występu w czwartej edycji programu "Voice kids" (którą wygrała) i od reprezentowania Polski w 2021 roku na Eurowizji Junior. James zaśpiewała wówczas autorski utwór "Somebody". Młoda artystka zajęła w konkursie drugie miejsce. James ma na swoim koncie również zagraniczne sukcesy. Wokalistka dostała się do finału programu "America’s Got Talent" i zaśpiewała przebój "Running Up That Hill", ale ostatecznie nie wygrała tej edycji. W styczniu tego roku Sara spróbowała swoich sił w "gwiazdorskiej" wersji show, czyli "America's Got Talent: All-Stars", gdzie zaprezentowali się uczestnicy z różnych edycji. 14-latka nie osiada na laurach i cały czas rozwija swoją karierę.