Tyle Iggy Azalea zarobiła przez rok na OnlyFans. Kwota przyprawia o zawrót głowy

Iggy Azalea szerszą popularność zyskała dzięki swoim wielkim przebojom takim jak "Fancy" czy "Black Widow". Wokalistka niestety dwa lata temu zawiesiła swoją karierę muzyczną. Jak się okazało, znalazła dużo bardziej dochodowe zajęcie. Wyszło na jaw, ile zarobiła w rok za pomocą platformy OnlyFans.

Iggy Azalea szaleje na OnlyFans. Zarobiła prawie 50 milionów dolarów Fot. Rex Features/East News

Iggy Azalea zadebiutowała niespełna 10 lat temu. Jej pierwsze przeboje okazały się wielkimi hitami i wielokrotnie lądowały na listach przebojów. Debiutancki album wokalistki "The New Classic" sprzedał się w ponad milionie egzemplarzy. I to w samej Wielkiej Brytanii.

Choć wystrzeliła na sam szczyt niczym rakieta, raperka popadła w konflikt z wytwórnią płytową. Powodem miała być niewystarczająco skuteczna promocja jej kolejnych utworów. Zerwała kontrakt i zdecydowała się wydawać kolejne przeboje na własną rękę. Jednak nie odniosły one takiego sukcesu, jak poprzednie.

Choć po jakimś czasie próbowała jeszcze raz wrócić na estradę, niestety jej ostatni album "The End of an Era" nie trafił nigdzie na listę 100 najlepiej sprzedających się płyt. Dlatego też w 2021 roku postanowiła zawiesić swoją karierę.

Iggy Azalea szaleje na OnlyFans. Zarobiła prawie 50 milionów dolarów

Mimo szerokiego dostępu do darmowej pornografii OnlyFans znajduje swoich odbiorców. Ludzi przyciąga tam przeważnie amatorski charakter nagrań, a także wrażenie, że mają "kontakt" z "prawdziwą" osobą i jej seksualnością, a nie profesjonalną gwiazdą porno. Na tej samej zasadzie swoich odbiorców znajdują osoby pracujące na kamerkach internetowych.

Oprócz zwykłych obywateli można tam trafić na konta prawdziwych gwiazd. Do tego grona między innymi należy Azalea, która z pomocą platformy zarobiła zawrotną kwotę. Przebiła takie gwiazdy jak Tyga i Cardi B.

W raporcie luksusowej marki gadżetów dla dorosłych LELO. Według doniesień markiw 2023 roku Iggy Azalea zarobiła 48 milionów dolarów. Tym samym jednocześnie zdobyła miano najlepiej zarabiającej gwiazdy na platformie OnlyFans.

Australijska celebrytka wyprzedziła Cardi B, która zrobiła 45 milionów dolarów i Tygę, który "wypracował" 20 milionów. Jednak przypomnijmy, że raper założył własną platformę – Mystar i w połowie 2023 roku zdezaktywował swój profil.

Na liście najlepiej zarabiających celebrytów na OnlyFans znalazła się również Amber Rose z kwotą 26 milionów dolarów, Chris Brown (15 milionów) oraz DJ Khaled i Fat Joe (4 miliony).

Warto podkreślić, że w styczniu Azalea ogłosiła nowy projekt "Hotter Than Hell", który ma być dostępny wyłącznie w usłudze subskrypcji treści. Jak zdradziła, za 25 dolarów miesięcznie jej fani otrzymają dostęp do ekskluzywnych materiałów, którymi mają być nieocenzurowane zdjęcia, filmy, poezja i muzyka gwiazdy.

– Co prawda nigdy nie sądziłam, że OnlyFans to miejsce, w którym mogę wykazać się kreatywnością (...) Kiedy wyszłam poza standardowe myślenie na temat tego, co to znaczy mieć OnlyFans, zdałam sobie sprawę, że jest to idealna platforma do wprowadzenia koncepcji multimedialnej. Jestem podekscytowana faktem, że nie muszę się martwić przytłaczającą i ograniczającą twórczo cenzurą, z jaką muszą się zmierzyć artyści, udostępniając swoje prace na innych platformach cyfrowych. Projekt jest odważny i zabawny – podobnie jak ta współpraca – myślę, że zaskoczył wiele osób – zdradziła w rozmowie dla Variety.