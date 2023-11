– Przesunęliśmy kamery, żeby nie wzbudzały niezdrowych sensacji – zastrzega od razu Sylwia Kusz-Byszewska z Parku Wodnego w Tarnowskich Górach. To tu kamery w strefie saun wywołały niedawno niemałe zainteresowanie, które zaskoczyło park. – Były skierowane na korytarz przy barze i bramki. Nie było na nich widać ludzi w saunach, gdzie mogą się znajdować osoby nagie. Zwróciła się do nas jedna klientka, która uważała, że w saunach nagrywamy osoby, padło też pytanie, czy ktoś siedzi przy kamerach – słyszymy. Po co w ogóle te kamery? To już inna bajka, która przy okazji mówi co nieco o zachowaniu Polaków w takich obiektach.





Poskarżyła się na kamerę w saunie i wywołała burzę. "Uważała, że w nagrywamy ludzi"

Katarzyna Zuchowicz

