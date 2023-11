"O Dżizas!". Michał Szpak zrobił się na Jezusa w 33. urodziny

26 listopada Michał Szpak obchodził swoje 33. urodziny. Barwny wokalista zdecydował się uczcić osiągnięcie tzw. wieku chrystusowego, publikując w internecie wymowne zdjęcie. Zaprezentował się na nim w długiej szacie odsłaniającej jedno ramię. "O Dżizas! No w końcu wiek zobowiązuje" – komentowali internauci.

Michał Szpak jest aktywny w mediach społecznościowych, często dzieląc się na Instagramie zarówno swoimi zawodowymi dokonaniami, jak i osobistymi przygodami. Wokalista, który przed laty zadebiutował w programie "X Factor", nierzadko publikuje w sieci wpisy, które są śmiałe lub prowokacyjne.

24 listopada miał premierę jego bardzo osobisty album "Nadwiślański mrok". Okładkę ozdobił kadr, na którym Szpak zapozował zupełnie nago. "Najbardziej osobisty, obdarty z fałszu, gęsty, krzykliwy, smutny, pełen ekstazy, muzycznie soczysty awangardowy, samotny" – tak artysta opisał swój najnowszy krążek.

Zaledwie dwa dni po wydaniu nowego albumu Michał świętował urodziny. Nie omieszkał pokazać na Instagramie, jak je świętował. "Chrystusowe 33. W ten nowy etap wchodzę z marzeniem na dłoni pt. 'Nadwiślański mrok'" – podpisał zdjęcie, na którym widzimy go w długiej szacie, która odsłania jego prawe ramię.

Piosenkarz stoi obok zastawionego stołu. Pomieszczenie był nastrojowo rozświetlone świecami. Na kadrze widać także siedmioramienną menorę, deskę z przekąskami oraz kieliszki.

Pod postem posypała się lawina komentarzy z życzeniami dla Szpaka. Fani zwrócili oczywiście uwagę na jego urodzinową kreację, w której ma przypominać Jezusa.

"Młody Bóg"; "O Dżizas! No w końcu wiek zobowiązuje. Spełnienia najskrytszych marzeń Michał, niech szczęście do Ciebie zawsze się uśmiecha"; "Wszystkiego najlepszego i dużo sukcesów związanych z albumem 'Nadwiślański mrok'"; "Jesteś piękny jak i on. Spełnienia najskrytszych marzeń kochany. Dziękuję, że jesteśmy częścią tego mroku i twojego świata" – pisali.

Szpak u Żurnalisty o życiu miłosnym i ewentualnej zmianie płci

Michał stale eksperymentuje ze swoim wizerunkiem. Nie boi się też mówić o swoich poglądach. Fani od lat są ciekawi, jak układa się jego życie prywatne. Ostatnio Szpak był gościem Żurnalisty. W podcaście zwierzył się, że był zakochany cztery razy.

– Jeśli nie mogłem być z osobą, w której się zakochałem, był to dla mnie bardzo bolesny proces. Bardzo długo trwało odkochiwanie się – przyznał. Artysta stwierdził, że póki co nie jest gotowy na wejście w nową relację. Oznajmił, że życie u jego boku nie jest łatwe.

– Potrzebuję przestrzeni, żeby być samemu. I to byłoby trudne dla drugiej osoby, bo ja lubię być sam. Może po prostu potrzebowałbym mieć ogromną chatę, która pozwoliłaby na odcięcie się energetyczne od drugiej osoby. Potrafię dbać o miłość, jeśli kocham, co zdarza się rzadko. Myślę, że jestem okrutnie trudnym człowiekiem do życia – powiedział Szpak.

Wokalista przyznał również, że odczuwa pragnienie zgłębiania własnej osobowości w różnych aspektach. Od dłuższego czasu orientacja seksualna artysty wzbudza znaczne zainteresowanie wśród jego fanów.

– Może się okaże, że pojadę do Tajlandii, zrobię sobie cycki i będę Michaliną? – zapytał zaczepnie gospodarz podcastu, nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi Szpaka.

– Może tak będzie. Naprawdę, mam totalną potrzebę eksploracji – odparł Michał. – Porównam to niefortunnie do Michaela Jacksona. Zmienił siebie, stał się innym człowiekiem. Jedna część mnie bardzo się do tego wyrywa. Połowa. Druga połowa mówi mi: Spokojnie. Przemyśl to. Na pewno tego chcesz? Bo to proces nieodwracalny – wyjaśnił.

Należy wspomnieć, że w ubiegłym roku Szpak wyznał na Instagramie, że jest osobą queerową. "TAK. JESTEM QUEER. Zakochuję się w człowieku, nie w ciele. Kocham ludzkie serca i dusze. Od zawsze jestem reprezentantem wszystkich wolnych ludzi, którzy mają odwagę do życia w zgodzie ze swoimi uczuciami" – podkreślił.