Jak wiadomo Roksana Węgiel i Kevin Mglej przygotowują się do własnego ślubu. Fani piosenkarki z wypiekami na twarzy czekają na nowe wieści na temat tej uroczystości. Tym razem 18-letnia gwiazda zmyliła ich nowym wpisem. Pochwaliła się "weselnym weekendem".

Roksana Węgiel w nowym poście napisała o ślubie. Fot. Instagram / @roxie_wegiel

Roxie Węgiel jest w stałym kontakcie ze swoimi fanami w mediach społecznościowych. Jej obserwatorzy mogli jednak być zaskoczeni, gdy przeczytali opis jednej z najnowszych publikacji. "Ślub. Weselny weekend" – zaczęła opis zdjęcia w odświętnej kreacji.

Węgiel z narzeczonym bawiła się na weselu w miniony weekend

Okazało się jednak, że niedługo przed własnym weselem Roksana i Kevin Mglej zdecydowali się na własnej skórze doświadczyć unikatowego klimatu tego wydarzenia. "Celebrowaliśmy ślub przyjaciela Kevina" – przyznała wokalistka.

Na tę okazję 18-latka wybrała czarną sukienkę o hiszpańskim kroju. Stylizację dopełniła biżuteria i szpilki z czerwoną podeszwą od Christian Louboutin.

Roxie w przyszłym roku bierze ślub

Ostatnio media obiegła informacja o tym, że Roksana Węgiel i jej wybranek Kevin Mglej już ustalili datę ślubu, który ma mieć miejsce w nadchodzącym roku. "Pewnie niektórych to zdziwi, ale Roxie i Kevin planują bardzo tradycyjną uroczystość. Oboje są wierzący, dlatego pobiorą się w kościele. Po ceremonii odbędzie się typowe, huczne wesele z udziałem rodziny i bliskich (...) Oczywiście mają do dyspozycji znacznie większy budżet niż typowa młoda para na dorobku. Ma się jednak obejść bez większych ekstrawagancji. To dotyczy się również ślubnych kreacji. Roksana wychowała się w Jaśle, gdzie nikt nigdy nie robił ze ślubu wielkiego przedstawienia" – przekazał informator shownews.pl. W wywiadzie z cozatydzien.tvn.pl piosenkarka została wypytana o to, o jakim ślubie marzą z narzeczonym i czy powoli już wszystko planują. – Tak, nie mogę się doczekać, ale szczegóły zostawiamy dla siebie – powiedziała Roksana, nie chcąc okrywać wszystkich kart.

Dziennikarz zwrócił uwagę na to, że artystka ma 18 lat, a w dzisiejszych czasach to dość młody wiek na to, by decydować się na tak poważny krok, jakim jest małżeństwo. Dopytał o to, jak zareagowali przyjaciele Roxie, słysząc, że w przyszłym roku sformalizuje związek z Kevinem.

Węgiel odpowiedziała z uśmiechem: – Moim najlepszym przyjacielem jest Kevin, więc chyba całkiem dobrze to przyjął. Jak na planowany ślub zapatrują się rodzice wokalistki? – Tak, mam duże wsparcie ze strony rodziców – zapewniła.