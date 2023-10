Roksana Węgiel i Kevin Mglej ustalili datę ślubu. Ceremonia ma się odbyć w przyszłym roku

Wszystko wskazuje na to, że uczucie między Roxie Węgiel a Kevinem Mglejem nie gaśnie nawet na moment. Świadczą o tym wspólne kadry udostępniane w mediach społecznościowych. Okazuje się, że zakochani mieli już nawet ustalić datę ślubu.

Roksana Węgiel jest zaręczona z 26-letnim Kevinem Mglejem, który tak jak ona – na co dzień tworzy muzykę. Para pracowała razem nad najnowszą płytą wokalistki "13+5". Zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia.

Przypomnijmy, że para, która ostatnio oficjalnie zadebiutowała na ściance, już zamieszkała razem. Pomimo faktu, że zakochani są ze sobą szczęśliwi nie wszyscy niestety potrafią cieszyć się z ich szczęścia. Oni sami zdają się tym nie przejmować i cieszą się każdą wspólną chwilą, o czym świadczą wspólne kadry często publikowane na Instagramie.

Roxie Węgiel i Kevin Mglej ustalili datę ślubu. Znamy szczegóły ceremonii

Internauci uważnie śledzący życie gwiazd, nie wróżyły świetlanej przyszłości parze, twierdząc, że ich związek nie przetrwa próby czasu. Wielu jej wypowiedzi na temat "miłości od pierwszego wejrzenia" traktowało jako przejaw młodzieńczej wiary w pierwszą miłość. Po kilku miesiącach Węgiel na przekór wszystkim pochwaliła się pierścionkiem zaręczynowym.

Zakochani nie przestają zaskakiwać swoich fanów. Chociaż chętnie udostępniają wspólne kadry w mediach społecznościowych to bez większego entuzjazmu mówią o najważniejszym dniu w swoim życiu.

Teraz na światło dzienne wyciekły informacje dotyczące terminu ślubu. Jak donosi portal shownews.pl przy weselu młodej parze ma pomagać wedding plannerka.

"Datę wybrali krótko po zaręczynach. Ślub odbędzie się już w przyszłym roku. Są pewni swoich uczuć i stwierdzili, że nie ma na co czekać" – twierdzi informator portalu shownews.pl.

Według doniesień Węgiel i Mglej zamierzają pobrać się w kościele. Cała uroczystość weselna ma odbyć się w tradycyjnym stylu z udziałem rodziny i najbliższych przyjaciół. Pomimo tego że para ma ogromne możliwości finansowe, zakochani nie zamierzają przepłacać za organizację uroczystości.

"Pewnie niektórych to zdziwi, ale Roxie i Kevin planują bardzo tradycyjną uroczystość. Oboje są wierzący, dlatego pobiorą się w kościele. Po ceremonii odbędzie się typowe, huczne wesele z udziałem rodziny i bliskich (...) Oczywiście mają do dyspozycji znacznie większy budżet niż typowa młoda para na dorobku. Ma się jednak obejść bez większych ekstrawagancji. To dotyczy się również ślubnych kreacji. Roksana wychowała się w Jaśle, gdzie nikt nigdy nie robił ze ślubu wielkiego przedstawienia" – podsumował informator portalu.

Narzeczony Węgiel ogłasza ich kolejny sukces

Niedawno Kevin podzielił się z fanami radosną nowiną. Ogłosił w nowym poście na Instagramie, że utwór "Miasto" z albumu studyjnego Roksany otrzymał status Złotej Płyty.

"Czy to już power couple? Złoto! Dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu!" – napisał Mglej. Swój komentarz od razu zostawiła Roxie. "Kocham najmocniej!" – wyznała. Internauci ruszyli z gratulacjami. "Stworzyliście kawał świetnej roboty, wielkie gratulacje!"; "Przesłodcy jesteście" – pisali.

18-letnia gwiazda na swoim profilu też zwróciła się z podziękowaniami. "Złoto za Miasto. Ogromnie dziękuję przede wszystkim wam, którzy chcecie słuchać mojej muzyki. To dla was warto spędzać setki godzin w studiu i cały czas się rozwijać, dziękuję, że jesteście ze mną od lat! Jesteście najlepsi" – zaznaczyła. I zapomniała też wspomnieć o swoim ukochanym.