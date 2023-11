Gliński wymyślił, Rada Mediów Narodowych przytaknęła. Tak PiS chce chronić TVP

Adam Nowiński

R ada Mediów Narodowych zgodziła się na dokonanie zmian w statutach TVP, Polskiego Radia i PAP. To odpowiedź na pismo skierowane do niej przez ministra Piotra Glińskiego. Jest to ruch, który ma zablokować usunięcie zarządów wspomnianych spółek po przejęciu władzy przez koalicję Donalda Tuska.