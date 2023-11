Pornografia nigdy nie była tak szeroko dostępna jak dzisiaj. Nieograniczony dostęp do niej zmienia nie tylko przyzwyczajenia mężczyzn i kobiet w kontekście masturbacji, ale całe nasze spojrzenie na seks i związki. Pornografia jest silnie uzależniająca, może nawet wywoływać agresję. Nie masz również pojęcia, co naprawdę dzieje się na planach porno. Oto 6 faktów, o których mało kto wie.

6 szokujących faktów o pornografii

Związek (oglądanie solo)

Oglądanie pornografii ma większy wpływ na nasz związek, niż mogłoby się nam wydawać. I to nie tylko wtedy, gdy partnerka/partner przyłapie nas na oglądaniu pornografii, przez co poczuje się niewystarczający, a nawet w skrajnych przypadkach zdradzony. (Pornografia według wielu osób należy do kategorii mikro-zdrad, o czym pisaliśmy w naTemat).

Jak wynika z badań, oglądanie pornografii towarzyszy niższemu poczuciu satysfakcji ze związku. Współczynnik rozwodów w grupie osób przyznających się do oglądania porno wynosił 11 proc., podczas gdy w standardowej grupie osiągał 5 proc. Co jednak ciekawe, osoby oglądające pornografię samodzielnie wskazywały niższą satysfakcję ze związku, ale zupełnie inaczej było w przypadku par...

Związek (oglądanie razem)

Okazało się, że według tego samego badania pary, które wspólnie oglądały filmy pornograficzne, wykazywały większe zadowolenie ze swojego związku. Nie chodziło jednak o sam fakt możliwości zaspokojenia przy pornograficznym obrazie. Wskazywały, że uczciwość partnera w kwestii jego potrzeb i otwarte mówienie o nich jest dla nich kluczową kwestią.

Niektóre pary twierdzą, że wspólne oglądanie porno może wnieść powiew świeżości do relacji, a filmy stanowić źródło inspiracji czy przestrzeń do eksplorowania fantazji. To jednak kwestia bardzo indywidualna – w wielu parach pornografia jest tematem zakazanym, a w niektórych wprost nazwana zostaje zdradą, bo odkrycie, że partner korzysta z seksualnych obrazów do zaspokajania się za plecami, jest odbierane jako krzywdzące i nielojalne.

Agresja

Oglądanie pornografii, zwłaszcza takiej z elementami przemocy może prowadzić do wzrostu agresywnych zachowań seksualnych. Zespół z Bloomberg School of Public Health pod kierunkiem Michele L. Ybarra ustalił, że młodzi ludzie, którzy oglądają pornograficzne obrazy, blisko 6-krotnie częściej niż reszta przyznają się do agresji, w intymnych sytuacjach.

Większość filmów pornograficznych kręci się wokół dominującej męskiej roli i uprzedmiotowionej kobiety. Utrwalanie takiego obrazu w głowie może prowadzić do wyrobienia w głowie fantazji, w której najbardziej pożądanym obrazem jest ten związany z elementami przemocy.

Oddalanie od seksu

Paradoksalnie, chociaż pornografia kręci się wokół seksu, to jej oglądanie oddala nas od realnych kontaktów seksualnych, znieczula nas na stymulację seksualną, podnosi poprzeczkę pożądania coraz wyżej i wyżej, uzależnia. Jak wskazują seksuologowie, nawet mężczyźni pozostający w związku, którzy regularnie oglądają pornografię, zaczynają wybierać ją nawet w perspektywie realnego kontaktu seksualnego.

Masturbacja do pornografii dla mężczyzny uzależnionego jest znacznie bardziej ekonomiczna, kosztuje go mniej wysiłku emocjonalnego, finansowego, czasowego.

Wspieranie przemocy

Przemysł pornograficzny pełen jest nadużyć, przemocy seksualnej, aktorek i aktorów pracujących pod wpływem środków odurzających. Oglądając pornografię z mainstremowych serwisów przykładamy do tego rękę.

Możemy także trafić na filmy, które zostały wstawione bez zgody osób tam występujących lub dochodzi do nich do rzeczywistej przemocy seksualnej, a nawet gwałtów, czego portal nie jest w stanie w porę zweryfikować.

Odrealniony obraz seksu

Przemysł pornograficzny jest biznesem, który ma sprzedać jak najbardziej atrakcyjne obrazy, które nie muszą mieć wiele wspólnego z rzeczywistością. Wiele scen, które wydają się jednym stosunkiem seksualnym, jest dogrywanych na kilka kadrów.

Aktorzy uprawiają seks pod wpływem środków na potencję, korzystając ze sztucznej spermy, gadżetów takich jak pompki powiększające penisa, przechodząc wcześniej masaże analne, a nawet korzystając z przeciwbólowych środków do ciała, by nagrać ekstremalne obrazy, które wiele osób uzna za standardowy seks.

Nieświadomi, szczególnie młodzi użytkownicy internetu czerpią wiedzę z obrazów, które tworzą w ich głowie nierealną wizję seksu. Dotyczy to zarówno mężczyzn, którzy nie czują się wystarczająco seksualnie sprawni w porównaniu do aktorów, jak i kobiet, które cierpią na kompleksy związane z własnym ciałem czy otwartością seksualną.