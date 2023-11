27 listopada pierwszy raz od dwóch lat nie doszło na polsko-białoruskiej granicy do próby nielegalnego przekroczenia przejścia. Choć to zauważalna zmiana, strażnicy informują, że nadal pozostają we wzmożonej czujności. Prób nielegalnej migracji nadal są tysiące w skali miesiąca.





Pierwsza taka sytuacja na granicy od dwóch lat. Najnowsze dane zaskakują

Dorota Kuźnik

27 listopada pierwszy raz od dwóch lat nie doszło na polsko-białoruskiej granicy do próby nielegalnego przekroczenia przejścia. Choć to zauważalna zmiana, strażnicy informują, że nadal pozostają we wzmożonej czujności. Prób nielegalnej migracji nadal są tysiące w skali miesiąca.